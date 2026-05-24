Rally Muynak — 2026: гонки по дну Арала собрали более сотни спортсменов

2026-05-24T15:30+0500

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана с 21 по 24 мая проходил открытый чемпионат Узбекистана "Rally Muynak – 2026". В течение трех дней участники преодолевали трассы по высохшему дну Аральского моря, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Турнир организовали Комитет по туризму РУз и организация содействия обороне "Ватанпарвар" совместно с Жокаргы Кенесом и Советом Министров Каракалпакстана.Соревнования включали три дисциплины: автомобильные гонки, мотокросс и заезды на багги.По словам гендиректора республиканского центра технических и прикладных видов спорта Анвара Курбаниязова, в этом году в "Rally Muynak" участвовали 112 спортсменов со всего Узбекистана.Главным испытанием для участников авторалли стал маршрут длиной около 500 километров. Экипажи преодолели шесть скоростных спецучастков по обе стороны трассы. Гонка заняла сутки: спортсмены добрались до другого берега высохшего Аральского моря, а затем вернулись к стартовой площадке.Заезды по мотокроссу и багги проходили в более коротком формате — по 20 минут.Участник ралли, чемпион Узбекистана по автоспорту Николай Саев отметил, что успех на трассе зависел не только от подготовки пилотов.Победители и их награды:Авторалли в классе А-8 (с объемом двигателя до 1600 см³)Авторалли по классу А-9 (с объемом двигателя до 2000 см³)1-е место – Темур Ахроркулов и Акромхуджа Суннатхуджаев (120 млн сумов)2-е место Иброхим Туйчиев и Бахтиер Туйчиев (60 млн сумов)3-е место Шухрат Обиджонов и Сергей Скворцов (30 млн сумов)Мотокросс (мотоциклы с объемом двигателя до 125 куб.см.)Мотокросс (мотоциклы с объемом двигателя до 125 куб.см.)Багги

