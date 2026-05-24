Rally Muynak — 2026: гонки по дну Арала собрали более сотни спортсменов
В Муйнакском районе Каракалпакстана прошел открытый чемпионат Узбекистана "Rally Muynak – 2026"
Соревнования включали три дисциплины: автомобильные гонки, мотокросс и заезды на багги. Главным испытанием для участников авторалли стал маршрут длиной около 500 километров.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана с 21 по 24 мая проходил открытый чемпионат Узбекистана "Rally Muynak – 2026". В течение трех дней участники преодолевали трассы по высохшему дну Аральского моря, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Турнир организовали Комитет по туризму РУз и организация содействия обороне "Ватанпарвар" совместно с Жокаргы Кенесом и Советом Министров Каракалпакстана.
По словам гендиректора республиканского центра технических и прикладных видов спорта Анвара Курбаниязова, в этом году в "Rally Muynak" участвовали 112 спортсменов со всего Узбекистана.
"Количество участников с каждым годом увеличивается, все больше становится молодежи среди желающих выступить со своими железными конями", — отметил он.
Главным испытанием для участников авторалли стал маршрут длиной около 500 километров. Экипажи преодолели шесть скоростных спецучастков по обе стороны трассы. Гонка заняла сутки: спортсмены добрались до другого берега высохшего Аральского моря, а затем вернулись к стартовой площадке.
Заезды по мотокроссу и багги проходили в более коротком формате — по 20 минут.
Участник ралли, чемпион Узбекистана по автоспорту Николай Саев отметил, что успех на трассе зависел не только от подготовки пилотов.
"Трасса очень сложная, очень много зависит от автомобиля и очень много зависит от удачи. Потому что как бы ты не готовился к заезду, за такое большое расстояние может произойти все, что угодно", — поделился он.
Победители и их награды:
Авторалли в классе А-8 (с объемом двигателя до 1600 см³)
1-е место: Гайрат Одилов и Бахтиер Тошбоев (120 млн сумов)
2-е место: Одилжон Норкузиев и Хасанов Аскар (60 млн сумов)
3-е место: Сарвар Тожикулов и Акмал Жураев (30 млн сумов)
Авторалли по классу А-9 (с объемом двигателя до 2000 см³)
1-е место – Темур Ахроркулов и Акромхуджа Суннатхуджаев (120 млн сумов)
2-е место Иброхим Туйчиев и Бахтиер Туйчиев (60 млн сумов)
3-е место Шухрат Обиджонов и Сергей Скворцов (30 млн сумов)
Мотокросс (мотоциклы с объемом двигателя до 125 куб.см.)
1-е место Бекзод Халимбоев (30 млн сумов)
2-е место Богдан Цатурян (15 млн сумов)
3-е место Вохид Ниязов (5 млн сумов)
1-е место Бахтиёр Ахмедов (30 млн сумов)
2-е место Жасурбек Саматов (15 млн сумов)
3-е место Адхам Темиров (5 млн сумов)
Багги
1-е место Хуршид Ганиев (30 млн сумов)
2-е место Мирсодик Алихонов (15 млн сумов)
3-е место Саиджон Субхонов (5 млн сумов)