Ташкент и китайский Тяньцзинь будут сотрудничать в сфере городского хозяйства
Подписанные документы предусматривают совместную проработку проектовов по повышению устойчивости городской инфраструктуры, модернизации дренажных систем и очистных сооружений, внедрению современных решений в сфере водоотведения и повторного использования воды
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Ташкент и китайский город Тяньцзинь будут сотрудничать в сфере городского хозяйства. Соответствующих договоренностей достигли делегация во главе с хокимом столицы Шавкатом Умурзаковым и представители Тяньцзиня. Об этом сообщает пресс-служба Ташгорхокимията.Подписанные документы предусматривают совместную проработку проектов, направленных на повышение устойчивости городской инфраструктуры, модернизацию дренажных систем и очистных сооружений, внедрение современных решений в сфере водоотведения, очистки и повторного использования воды.Особое внимание стороны уделили обмену опытом между городами, изучению эффективных инженерных решений и возможностей их применения в условиях динамично развивающейся инфраструктуры Ташкента.
