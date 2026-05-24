Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260524/v-moskve-proshel-blagotvoritelnyy-prazdnik-puteshestvie-v-uzbekistan-57834849.html
В Москве прошел благотворительный праздник "Путешествие в Узбекистан"
В Москве прошел благотворительный праздник "Путешествие в Узбекистан"
Sputnik Узбекистан
Мероприятие, организованное Посольством Узбекистана в РФ, собрало около 60 семей, воспитывающих детей с инвалидностью
2026-05-24T17:30+0500
2026-05-24T17:30+0500
общество
россия
москва
праздник
благотворительность
дети
лица с инвалидностью
посольство республики узбекистан в рф
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/18/57822582_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_90c6cd3662b0ad47e1f0c69cc6d145eb.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Парке 850-летия Москвы состоялся благотворительный культурный праздник "Путешествие в Узбекистан". Его организовало Посольство Узбекистана в России, сообщает пресс-служба диппредставительства.Мероприятие, направленное на поддержку детей с особыми потребностями, развитие межкультурного диалога и популяризацию богатого историко-культурного наследия республики, собрало около 60 семей, воспитывающих детей с инвалидностью.Для гостей подготовили насыщенную культурно-просветительскую программа, позволившую им лучше узнать о традициях, искусстве, национальной кухне и гостеприимстве узбекского народа.Интерес участников вызвала и тематическая выставка, посвященная культурному, историческому и туристическому потенциалу Узбекистана.Для детей провели мастер-классы, творческие активности и анимационные шоу. Также ребят познакомили с элементами узбекского народного творчества.Одним из главных событий праздника стало приготовление традиционного узбекского плова. По словам организаторов, благотворительное мероприятие послужит укреплению гуманитарных и культурных связей между народами Узбекистана и России.
россия
москва
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/18/57822582_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_67a0a9a10bbf39aae43cd94726d1cdba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
общество, россия, москва, праздник, благотворительность, дети, лица с инвалидностью, посольство республики узбекистан в рф, узбекистан
общество, россия, москва, праздник, благотворительность, дети, лица с инвалидностью, посольство республики узбекистан в рф, узбекистан

В Москве прошел благотворительный праздник "Путешествие в Узбекистан"

17:30 24.05.2026
© Посольство Узбекистана в РФПосольство Узбекистана в РФ организовало в Москве праздник "Путешествие в Узбекистан"
Посольство Узбекистана в РФ организовало в Москве праздник Путешествие в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2026
© Посольство Узбекистана в РФ
Подписаться
Мероприятие, организованное Посольством Узбекистана в РФ, собрало около 60 семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Парке 850-летия Москвы состоялся благотворительный культурный праздник "Путешествие в Узбекистан". Его организовало Посольство Узбекистана в России, сообщает пресс-служба диппредставительства.
Мероприятие, направленное на поддержку детей с особыми потребностями, развитие межкультурного диалога и популяризацию богатого историко-культурного наследия республики, собрало около 60 семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
© Посольство Узбекистана в РФПосольство Узбекистана в РФ организовало в Москве праздник "Путешествие в Узбекистан"
Посольство Узбекистана в РФ организовало в Москве праздник Путешествие в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2026
Посольство Узбекистана в РФ организовало в Москве праздник "Путешествие в Узбекистан"
© Посольство Узбекистана в РФ
Для гостей подготовили насыщенную культурно-просветительскую программа, позволившую им лучше узнать о традициях, искусстве, национальной кухне и гостеприимстве узбекского народа.
“Особое место в программе заняли выступления национальной танцевальной группы "Нилуфар", представившей зрителям красочные хореографические номера "Звезды Узбекистана" и знаменитый узбекский танец "Лязги", включенный в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО”, — говорится в сообщении.
Интерес участников вызвала и тематическая выставка, посвященная культурному, историческому и туристическому потенциалу Узбекистана.
Для детей провели мастер-классы, творческие активности и анимационные шоу. Также ребят познакомили с элементами узбекского народного творчества.
© Посольство Узбекистана в РФПосольство Узбекистана в РФ организовало в Москве праздник "Путешествие в Узбекистан"
Посольство Узбекистана в РФ организовало в Москве праздник Путешествие в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2026
Посольство Узбекистана в РФ организовало в Москве праздник "Путешествие в Узбекистан"
© Посольство Узбекистана в РФ
Одним из главных событий праздника стало приготовление традиционного узбекского плова. По словам организаторов, благотворительное мероприятие послужит укреплению гуманитарных и культурных связей между народами Узбекистана и России.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0