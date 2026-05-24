В Москве прошел благотворительный праздник "Путешествие в Узбекистан"
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Парке 850-летия Москвы состоялся благотворительный культурный праздник "Путешествие в Узбекистан". Его организовало Посольство Узбекистана в России, сообщает пресс-служба диппредставительства.
Мероприятие, направленное на поддержку детей с особыми потребностями, развитие межкультурного диалога и популяризацию богатого историко-культурного наследия республики, собрало около 60 семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Для гостей подготовили насыщенную культурно-просветительскую программа, позволившую им лучше узнать о традициях, искусстве, национальной кухне и гостеприимстве узбекского народа.
“Особое место в программе заняли выступления национальной танцевальной группы "Нилуфар", представившей зрителям красочные хореографические номера "Звезды Узбекистана" и знаменитый узбекский танец "Лязги", включенный в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО”, — говорится в сообщении.
Интерес участников вызвала и тематическая выставка, посвященная культурному, историческому и туристическому потенциалу Узбекистана.
Для детей провели мастер-классы, творческие активности и анимационные шоу. Также ребят познакомили с элементами узбекского народного творчества.
Одним из главных событий праздника стало приготовление традиционного узбекского плова. По словам организаторов, благотворительное мероприятие послужит укреплению гуманитарных и культурных связей между народами Узбекистана и России.