В Москве прошел благотворительный праздник "Путешествие в Узбекистан"

Мероприятие, организованное Посольством Узбекистана в РФ, собрало около 60 семей, воспитывающих детей с инвалидностью

2026-05-24T17:30+0500

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Парке 850-летия Москвы состоялся благотворительный культурный праздник "Путешествие в Узбекистан". Его организовало Посольство Узбекистана в России, сообщает пресс-служба диппредставительства.Мероприятие, направленное на поддержку детей с особыми потребностями, развитие межкультурного диалога и популяризацию богатого историко-культурного наследия республики, собрало около 60 семей, воспитывающих детей с инвалидностью.Для гостей подготовили насыщенную культурно-просветительскую программа, позволившую им лучше узнать о традициях, искусстве, национальной кухне и гостеприимстве узбекского народа.Интерес участников вызвала и тематическая выставка, посвященная культурному, историческому и туристическому потенциалу Узбекистана.Для детей провели мастер-классы, творческие активности и анимационные шоу. Также ребят познакомили с элементами узбекского народного творчества.Одним из главных событий праздника стало приготовление традиционного узбекского плова. По словам организаторов, благотворительное мероприятие послужит укреплению гуманитарных и культурных связей между народами Узбекистана и России.

