https://uz.sputniknews.ru/20260524/vrach-raskryl-simptom-smertelnoy-bolezni-kotoryy-voznikaet-nochyu-57822374.html

Врач раскрыл симптом смертельной болезни, который возникает ночью

Врач раскрыл симптом смертельной болезни, который возникает ночью

Sputnik Узбекистан

У врачей есть определенные "красные флаги", помогающие диагностировать то или иное заболевание

2026-05-24T22:02+0500

2026-05-24T22:02+0500

2026-05-24T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

заболевания

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41183688_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38931ae99bace9b4aab7897bd0252126.jpg

Нестерпимая головная боль, которая появляется в ночное время, может быть симптомом смертельно опасных заболеваний, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".Александр Мясников предупредил и о других тревожных симптомах, таких как боль, впервые возникшая у людей старше 50 лет. Настороженность должно вызывать и недомогание, которое усиливается или ослабевает при изменении положения тела, особенно если оно сопровождается нарушением речи или онемением частей тела. При появлении таких признаков необходимо обратиться к врачу, заключил специалист.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье, заболевания