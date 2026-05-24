Врач раскрыл симптом смертельной болезни, который возникает ночью
У врачей есть определенные "красные флаги", помогающие диагностировать то или иное заболевание
Нестерпимая головная боль, которая появляется в ночное время, может быть симптомом смертельно опасных заболеваний, сообщил
врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
"Это может быть внутричерепная аневризма, это может быть опухоль, может быть инфекция, при этих диагнозах тоже болит голова. Поэтому у врачей есть определенные "красные флаги", например, если головная боль будит вас впервые в жизни ночью", — пояснил специалист.
Александр Мясников предупредил и о других тревожных симптомах, таких как боль, впервые возникшая у людей старше 50 лет. Настороженность должно вызывать и недомогание, которое усиливается или ослабевает при изменении положения тела, особенно если оно сопровождается нарушением речи или онемением частей тела. При появлении таких признаков необходимо обратиться к врачу, заключил специалист.