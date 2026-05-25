Какие продукты могут привести к потере зрения — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Офтальмолог перечислила продукты, ухудшающие состояние сетчатки и кровоснабжение сосудов глаза.
2026-05-25T22:03+0500
Если человек заботится о здоровье глаз, нужно убрать из рациона алкоголь и выпечку, сообщает РИА Новости со ссылкой на офтальмолога Елену Оноприенко.По словам специалиста, продукты, содержащие большое количество углеводов, ухудшают состояние макулы (центральной, высокочувствительной области сетчатки глаза, отвечающей за острое, детальное центральное зрение, чтение и цветовосприятие), а кофе плохо влияет на кровоснабжение сосудов глаза.
"Алкоголь может привести к частичной или полной потере зрения. Хлеб и мучные изделия увеличивают количество инсулина, что плохо влияет на развитие глазного яблока", — пояснила она.
По словам специалиста, продукты, содержащие большое количество углеводов, ухудшают состояние макулы (центральной, высокочувствительной области сетчатки глаза, отвечающей за острое, детальное центральное зрение, чтение и цветовосприятие), а кофе плохо влияет на кровоснабжение сосудов глаза.