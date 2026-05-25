Путин: Россия открыта для конструктивного взаимодействия
Глава РФ направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума
2026-05-25T17:15+0500
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.Глава РФ выразил уверенность, что насыщенные и ориентированные на результат дискуссии на ПМЭФ 2026 послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни, будут содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности.Также лидер РФ отметил:Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.
© РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума.
Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
"Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения", — говорится в телеграмме.
Глава РФ выразил уверенность, что насыщенные и ориентированные на результат дискуссии на ПМЭФ 2026 послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни, будут содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности.
Также лидер РФ отметил:
XXIX Петербургский международный экономический форум по традиции объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики;
тема нынешней встречи — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему" — отражает фундаментальные запросы современного этапа развития;
сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы;
Россия была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы;
вместе с коллегами продолжаем активную работу в многосторонних объединениях – ООН и ее структурах, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, председательство в которой в 2026 году перешло к России.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.
