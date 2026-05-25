https://uz.sputniknews.ru/20260525/putin-rossiya-otkryta-dlya-konstruktivnogo-vzaimodeystviya-57850884.html

Путин: Россия открыта для конструктивного взаимодействия

Путин: Россия открыта для конструктивного взаимодействия

Sputnik Узбекистан

Глава РФ направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума

2026-05-25T17:15+0500

2026-05-25T17:15+0500

2026-05-25T17:15+0500

пмэф

россия

владимир путин

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1b/54497086_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5eef4f20be3105c37eac2e2033c5c428.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.Глава РФ выразил уверенность, что насыщенные и ориентированные на результат дискуссии на ПМЭФ 2026 послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни, будут содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности.Также лидер РФ отметил:Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пмэф, россия, владимир путин