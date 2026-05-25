Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российские бойцы освободили Добропасово в Днепропетровской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
2026-05-25T15:52+0500
2026-05-25T16:39+0500
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Российская армия освободила Добропасово в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".Также Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока". За сутки они составили свыше 275 военных, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
СВО: российские бойцы освободили Добропасово в Днепропетровской области

15:52 25.05.2026 (обновлено: 16:39 25.05.2026)
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Российская армия освободила Добропасово в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Также Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока". За сутки они составили свыше 275 военных, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
