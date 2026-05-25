Таэквондисты Узбекистана завоевали 11 медалей на чемпионате Азии в Монголии
Соревнования прошли в столице Монголии Улан-Баторе 21-24 мая и собрали сильнейших таэквондистов континента
2026-05-25T10:07+0500
Соревнования прошли в столице Монголии Улан-Баторе 21-24 мая и собрали сильнейших таэквондистов континента.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
По итогам континентального первенства по таэквондо в Монголии команда Узбекистана завоевала 11 наград, сообщает
НОК.
“В столице Монголии Улан-Баторе завершился чемпионат Азии по таэквондо WT. В заключительный день соревнований спортсмены сборной Узбекистана пополнили копилку команды 3 серебряными медалями”, — говорится в сообщении.
По итогам поединков до финала дошли Диёрбек Тухлибоев (-68 кг), Жасур Жайсунов (-80 кг) и Мадина Мирабзалова (-57 кг), став обладателями серебряных наград.
“Таким образом, сборная Узбекистана завершила континентальное первенство с 2 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми медалями”, — говорится в сообщении.
Чемпионат Азии по этому виду спорта проводят раз в два года. Ранее, в 2024 году, турнир принимал вьетнамский Дананг.