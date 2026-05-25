https://uz.sputniknews.ru/20260525/tailand-otmenyaet-60-dnevnyy-bezvizovyy-rejim-dlya-uzbekistana-i-esche-92-stran-57838073.html
Таиланд отменяет 60-дневный безвизовый режим для Узбекистана и еще 92 стран
Таиланд отменяет 60-дневный безвизовый режим для Узбекистана и еще 92 стран
Sputnik Узбекистан
В соответствии с новым порядком граждане всех этих стран больше не смогут въезжать в Таиланд без визы. Для получения визы необходимо подать онлайн-заявление через сайт thaievisa.go.th
2026-05-25T09:44+0500
2026-05-25T09:44+0500
2026-05-25T09:48+0500
виза
безвизовый режим
таиланд
узбекистан
страны
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/19/57838316_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96f99e5fd2719abdc874d9b8c43b5714.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Таиланд отменяет 60-дневный безвизовый режим для Узбекистана и еще 92стран, сообщает ИА "Дунё".После официальной публикации данного решения в местном издании "Royal Gazette", которая состоится на этой неделе, оно вступит в силу через 15 дней.По новому порядку граждане 93 стран больше не смогут въезжать в Таиланд без визы. Для ее получения необходимо подать онлайн-заявление через сайт thaievisa.go.th.
таиланд
узбекистан
страны
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/19/57838316_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b643304a4859f8e2fdc55bb21832c29f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
виза, безвизовый режим, таиланд, узбекистан, страны, общество
виза, безвизовый режим, таиланд, узбекистан, страны, общество
Таиланд отменяет 60-дневный безвизовый режим для Узбекистана и еще 92 стран
09:44 25.05.2026 (обновлено: 09:48 25.05.2026)
В соответствии с новым порядком граждане всех этих стран больше не смогут въезжать в Таиланд без визы. Для получения визы необходимо подать онлайн-заявление через сайт thaievisa.go.th.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Таиланд отменяет 60-дневный безвизовый режим для Узбекистана и еще 92стран, сообщает
ИА "Дунё".
“Правительство Таиланда одобрило предложение о внесении изменений в порядок безвизового въезда и систему оформления визы по прибытии (Visa on Arrival - VoA). Согласно новым правилам, с 15 июля 2026 года будет отменен действующий 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 государств, включая Узбекистан”, — говорится в сообщении.
После официальной публикации данного решения в местном издании "Royal Gazette", которая состоится на этой неделе, оно вступит в силу через 15 дней.
По новому порядку граждане 93 стран больше не смогут въезжать в Таиланд без визы. Для ее получения необходимо подать онлайн-заявление через сайт thaievisa.go.th.