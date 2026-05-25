https://uz.sputniknews.ru/20260525/uzbekistan-peredal-narodu-afganistana-ocherednuyu-partiyu-gumanitarnoy-pomoschi-57852586.html

Узбекистан передал народу Афганистана очередную партию гуманитарной помощи

Узбекистан передал народу Афганистана очередную партию гуманитарной помощи

Sputnik Узбекистан

В состав груза весом около 200 тонн вошли мука, рис, сахар, макаронные и кондитерские изделия, растительное масло, нут, а также блюда быстрого приготовления

2026-05-25T16:29+0500

2026-05-25T16:29+0500

2026-05-25T16:41+0500

общество

гуманитарная помощь

узбекистан

афганистан

продукты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/19/57851656_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dd22f040d4838909bf3a2ea348429938.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан передал народу Афганистана очередную партию гуманитарной помощи весом около 200 тонн, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.Передача гуманитарного груза состоялась на территории компании Astras в городе Хайратон.В состав груза вошли мука, рис, сахар, макаронные и кондитерские изделия, растительное масло, нут, а также блюда быстрого приготовления.Афганская сторона выразила благодарность президенту и народу Узбекистана за оказываемую гуманитарную помощь и направила поздравления по случаю Курбан хайита.

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, гуманитарная помощь, узбекистан, афганистан, продукты