16:29 25.05.2026 (обновлено: 16:41 25.05.2026)
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан передал народу Афганистана очередную партию гуманитарной помощи весом около 200 тонн, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
“По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в качестве символа щедрости и поддержки нашего народа по случаю Курбан хайита, а также для оказания помощи населению Афганистана, пострадавшему от селевых потоков и наводнений, в провинцию Балх была доставлена очередная партия гуманитарной помощи — около 200 тонн продовольственных товаров”, — говорится в сообщении.
Передача гуманитарного груза состоялась на территории компании Astras в городе Хайратон.
В состав груза вошли мука, рис, сахар, макаронные и кондитерские изделия, растительное масло, нут, а также блюда быстрого приготовления.
Афганская сторона выразила благодарность президенту и народу Узбекистана за оказываемую гуманитарную помощь и направила поздравления по случаю Курбан хайита.