В Индонезии открыли Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои

2026-05-25T10:24+0500

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Индонезии открыли Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои, сообщает ИА "Дунё".Как отмечалось, сегодня на узбекском языке говорят более 50 млн человек почти в 20 странах мира, интерес индонезийского общества к Узбекистану, его языку и культуре неуклонно растет.Узбекский язык включат в учебное расписание в качестве факультативной дисциплины для студентов факультетов филологии и туризма индонезийского университета Гунадарма.Книжные полки Центра пополнились произведениями, входящими в золотой фонд узбекской литературы, учебными пособиями, толковыми и орфографическими словарями узбекского языка, а также учебниками по страноведению. Библиотеке Центра также передали сборник избранных произведений народного поэта Узбекистана Эркина Вахидова.Стороны договорились регулярно проводить на базе Центра "Дни узбекского языка", "Навоийские чтения", литературные и культурные вечера, кинопоказы, научно-практические конференции, реализовывать совместные образовательные проекты.

