В Индонезии открыли Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои
2026-05-25T10:24+0500
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
В Индонезии открыли Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои, сообщает
ИА "Дунё".
“В индонезийском университете Гунадарма состоялась официальная церемония открытия Центра узбекского языка и культуры имени Алишера Навои. Выражена уверенность в том, что Центр имени Алишера Навои станет важной платформой народной дипломатии между двумя странами, а на его базе будет налажено долгосрочное сотрудничество в области языка, литературы, науки, культуры и туризма”, — говорится в сообщении.
Как отмечалось, сегодня на узбекском языке говорят более 50 млн человек почти в 20 странах мира, интерес индонезийского общества к Узбекистану, его языку и культуре неуклонно растет.
Узбекский язык включат в учебное расписание в качестве факультативной дисциплины для студентов факультетов филологии и туризма индонезийского университета Гунадарма.
Книжные полки Центра пополнились произведениями, входящими в золотой фонд узбекской литературы, учебными пособиями, толковыми и орфографическими словарями узбекского языка, а также учебниками по страноведению. Библиотеке Центра также передали сборник избранных произведений народного поэта Узбекистана Эркина Вахидова.
Стороны договорились регулярно проводить на базе Центра "Дни узбекского языка", "Навоийские чтения", литературные и культурные вечера, кинопоказы, научно-практические конференции, реализовывать совместные образовательные проекты.