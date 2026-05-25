В МИД России назвали условие достижения устойчивого мира на Украине
Позиция Москвы по урегулированию кризиса остается неизменной и хорошо известна международным партнерам. Она базируется на пониманиях, достигнутых в Анкоридже
2026-05-25T13:05+0500
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Украина должна вернуться к позициям начала 1990-х годов для долгосрочного урегулирования конфликта, сообщает РИА Новости
со ссылкой на директора Второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука.
"Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость", — сказал дипломат.
Он отметил, что позиция Москвы по урегулированию кризиса остается неизменной и хорошо известна международным партнерам. По его словам, она базируется на пониманиях, достигнутых в Анкоридже в августе прошлого года, и принципах, изложенных президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024-го.
Российский лидер в 2024 году обозначил условия для начала переговоров с Украиной. Согласно требованиям Москвы, Киев должен вывести войска со всей территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина должна официально отказаться от идеи вступления в НАТО.