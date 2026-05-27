Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

В январе-апреле 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения со 175 странами. Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Афганистан.

2026-05-27T17:45+0500

По данным Нацкомстата, в январе–апреле 2026 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составил $26,3 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на $1,43 млрд, или на 5,8%.Объем экспорта из республики за I квартал 2026 года составил $9,97 млрд, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. Импорт достиг $16,36 млрд, увеличившись на 26,7%.В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $6,38 млрд.Тем не менее экспорт товаров (без учета золота) вырос на 28,7% по сравнению с прошлым годом и составил приблизительно $5,1 млрд.В январе-апреле 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения со 175 странами. Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай (23,6%), Россию (17,2%), Казахстан (6,9%), Турцию (3,5%) и Афганистан (2,8%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

