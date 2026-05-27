https://uz.sputniknews.ru/20260527/sbornaya-u23-zavershila-chempionat-azii-15-medaley-57908526.html
Сборная Узбекистана U23 завершила чемпионат Азии по борьбе с 15 медалями
Сборная Узбекистана U23 завершила чемпионат Азии по борьбе с 15 медалями
Sputnik Узбекистан
Молодежная сборная по спортивной борьбе успешно выступила на чемпионате Азии в Дананге, завоевав 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.
2026-05-27T18:18+0500
2026-05-27T18:18+0500
2026-05-27T18:18+0500
спорт
спортивные соревнования
медаль
спортивная борьба
вьетнам
золотая медаль
серебро
бронза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1b/57908355_66:0:1214:646_1920x0_80_0_0_593aa6d4d3c6d1ce8003eaa246767ad9.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Во вьетнамском городе Дананг завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе среди спортсменов возрастной категории U23, сообщила пресс-служба НОК.В заключительный день турнира представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Фазлиддин Насриддинов (весовая категория до 74 кг) стал бронзовым призером соревнований.По итогам всего континентального первенства спортсмены сборной Узбекистана U23 по борьбе завоевали 15 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.Таким образом, команда завершила турнир с одним из лучших результатов среди участников, подтвердив статус одной из сильнейших команд континента.Сразу после завершения турнира в Дананге стартует чемпионат Азии среди спортсменов возрастной категории U17.
https://uz.sputniknews.ru/20260526/57865488.html
вьетнам
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1b/57908355_209:0:1070:646_1920x0_80_0_0_ab76fba1508313832988149f8961e9d7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, спортивные соревнования, медаль, спортивная борьба, вьетнам, золотая медаль, серебро, бронза
спорт, спортивные соревнования, медаль, спортивная борьба, вьетнам, золотая медаль, серебро, бронза
Сборная Узбекистана U23 завершила чемпионат Азии по борьбе с 15 медалями
Молодежная сборная по спортивной борьбе успешно выступила на чемпионате Азии в Дананге, завоевав 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Во вьетнамском городе Дананг завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе среди спортсменов возрастной категории U23, сообщила
пресс-служба НОК.
В заключительный день турнира представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Фазлиддин Насриддинов (весовая категория до 74 кг) стал бронзовым призером соревнований.
По итогам всего континентального первенства спортсмены сборной Узбекистана U23 по борьбе завоевали 15 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.
Таким образом, команда завершила турнир с одним из лучших результатов среди участников, подтвердив статус одной из сильнейших команд континента.
Сразу после завершения турнира в Дананге стартует чемпионат Азии среди спортсменов возрастной категории U17.