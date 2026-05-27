Сборная Узбекистана U23 завершила чемпионат Азии по борьбе с 15 медалями
Молодежная сборная по спортивной борьбе успешно выступила на чемпионате Азии в Дананге, завоевав 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.
2026-05-27T18:18+0500
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Во вьетнамском городе Дананг завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе среди спортсменов возрастной категории U23, сообщила пресс-служба НОК.В заключительный день турнира представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Фазлиддин Насриддинов (весовая категория до 74 кг) стал бронзовым призером соревнований.По итогам всего континентального первенства спортсмены сборной Узбекистана U23 по борьбе завоевали 15 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.Таким образом, команда завершила турнир с одним из лучших результатов среди участников, подтвердив статус одной из сильнейших команд континента.Сразу после завершения турнира в Дананге стартует чемпионат Азии среди спортсменов возрастной категории U17.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Во вьетнамском городе Дананг завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе среди спортсменов возрастной категории U23, сообщила пресс-служба НОК.
В заключительный день турнира представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Фазлиддин Насриддинов (весовая категория до 74 кг) стал бронзовым призером соревнований.
По итогам всего континентального первенства спортсмены сборной Узбекистана U23 по борьбе завоевали 15 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.
Таким образом, команда завершила турнир с одним из лучших результатов среди участников, подтвердив статус одной из сильнейших команд континента.
Сразу после завершения турнира в Дананге стартует чемпионат Азии среди спортсменов возрастной категории U17.
