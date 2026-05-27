В Ташкенте в честь Курбан хайита состоялся праздничный намаз — фото

Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране. Как проходил намаз в соборной мечети "Минор" в Юнусабадском районе Ташкента смотрите в фоторепортаже корреспондента Sputnik.

2026-05-27T09:20+0500

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Соборная мечеть "Минор" в Юнусабадском районе стала одной из центральных площадок праздничного намаза в Ташкенте, собрав сотни жителей и гостей города.С раннего утра к мечети начали стекаться верующие. Многие приходили семьями, чтобы вместе встретить один из главных мусульманских праздников — Курбан хайит.Как проходил праздничный намаз в мечети "Минор" — смотрите в нашей фотогалерее.После намаза верующие поздравляли друг друга с праздником, желая мира, благополучия и достатка. У мечетей царила дружественная и спокойная атмосфера, а многие жители пришли на молитву вместе с близкими.Для обеспечения порядка и безопасности возле крупных мечетей были организованы дополнительные меры со стороны соответствующих служб. Праздничные мероприятия прошли организованно и в спокойной обстановке.Курбан хайит — величайший праздник мусульман.В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.В Курбан-байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.

