В Ташкенте в честь Курбан хайита состоялся праздничный намаз — фото
09:20 27.05.2026 (обновлено: 09:49 27.05.2026)
Эксклюзив
С раннего утра тысячи верующих по всему Узбекистану собрались в мечетях на праздничный намаз по случаю Курбан хайита. Молитва, прошедшая во всех регионах страны, объединила людей в атмосфере духовности, мира и взаимного единства.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Соборная мечеть "Минор" в Юнусабадском районе стала одной из центральных площадок праздничного намаза в Ташкенте, собрав сотни жителей и гостей города.
С раннего утра к мечети начали стекаться верующие. Многие приходили семьями, чтобы вместе встретить один из главных мусульманских праздников — Курбан хайит.
Как проходил праздничный намаз в мечети "Минор" — смотрите в нашей фотогалерее.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
После намаза верующие поздравляли друг друга с праздником, желая мира, благополучия и достатка. У мечетей царила дружественная и спокойная атмосфера, а многие жители пришли на молитву вместе с близкими.
Для обеспечения порядка и безопасности возле крупных мечетей были организованы дополнительные меры со стороны соответствующих служб. Праздничные мероприятия прошли организованно и в спокойной обстановке.
Курбан хайит — величайший праздник мусульман.
В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.
В Курбан-байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.