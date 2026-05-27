Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260527/tashkent-kurban-xayit-sostoyalsya-prazdnichnyy-namaz-57891374.html
В Ташкенте в честь Курбан хайита состоялся праздничный намаз — фото
В Ташкенте в честь Курбан хайита состоялся праздничный намаз — фото
Sputnik Узбекистан
Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране. Как проходил намаз в соборной мечети "Минор" в Юнусабадском районе Ташкента смотрите в фоторепортаже корреспондента Sputnik.
2026-05-27T09:20+0500
2026-05-27T09:49+0500
намаз
праздник
курбан хайит
ислам
религия
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1b/57888539_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15538d4a72f0fa291efe60b1e9bb8e0d.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Соборная мечеть "Минор" в Юнусабадском районе стала одной из центральных площадок праздничного намаза в Ташкенте, собрав сотни жителей и гостей города.С раннего утра к мечети начали стекаться верующие. Многие приходили семьями, чтобы вместе встретить один из главных мусульманских праздников — Курбан хайит.Как проходил праздничный намаз в мечети "Минор" — смотрите в нашей фотогалерее.После намаза верующие поздравляли друг друга с праздником, желая мира, благополучия и достатка. У мечетей царила дружественная и спокойная атмосфера, а многие жители пришли на молитву вместе с близкими.Для обеспечения порядка и безопасности возле крупных мечетей были организованы дополнительные меры со стороны соответствующих служб. Праздничные мероприятия прошли организованно и в спокойной обстановке.Курбан хайит — величайший праздник мусульман.В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.В Курбан-байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1b/57888539_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_021735ba549e9fc79b0ab8ddceb02805.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
намаз, праздник, курбан хайит, ислам, религия, фото, узбекистан
намаз, праздник, курбан хайит, ислам, религия, фото, узбекистан

В Ташкенте в честь Курбан хайита состоялся праздничный намаз — фото

09:20 27.05.2026 (обновлено: 09:49 27.05.2026)
Подписаться
Эксклюзив
С раннего утра тысячи верующих по всему Узбекистану собрались в мечетях на праздничный намаз по случаю Курбан хайита. Молитва, прошедшая во всех регионах страны, объединила людей в атмосфере духовности, мира и взаимного единства.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Соборная мечеть "Минор" в Юнусабадском районе стала одной из центральных площадок праздничного намаза в Ташкенте, собрав сотни жителей и гостей города.
С раннего утра к мечети начали стекаться верующие. Многие приходили семьями, чтобы вместе встретить один из главных мусульманских праздников — Курбан хайит.
Как проходил праздничный намаз в мечети "Минор" — смотрите в нашей фотогалерее.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© SputnikВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита. - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
После намаза верующие поздравляли друг друга с праздником, желая мира, благополучия и достатка. У мечетей царила дружественная и спокойная атмосфера, а многие жители пришли на молитву вместе с близкими.
Для обеспечения порядка и безопасности возле крупных мечетей были организованы дополнительные меры со стороны соответствующих служб. Праздничные мероприятия прошли организованно и в спокойной обстановке.
Курбан хайит — величайший праздник мусульман.
В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.
В Курбан-байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0