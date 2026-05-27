Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана в I квартале 2026 года
Главными торговыми партнерами республики по итогам января-апреля 2026-го года остаются Китай и Россия.
2026-05-27T16:54+0500
инфографика
торговля
статистика
россия
китай
турция
афганистан
узбекистан
товарооборот
инфографика, торговля, статистика, инфографика, россия, китай, турция, афганистан, узбекистан, товарооборот
16:54 27.05.2026
По данным Национального комитета по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе–апреле текущего года составил $ 26,3 млрд.
Этот показатель увеличился на $1,43 млрд или на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:
Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным в размере $6,38 млрд.
В I квартале 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения со 175 странами. Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай (23,6%),
Россию (17,2%), Казахстан (6,9%), Турцию (3,5%) и Афганистан( 2,8%).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.