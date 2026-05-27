Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана в I квартале 2026 года

Главными торговыми партнерами республики по итогам января-апреля 2026-го года остаются Китай и Россия.

2026-05-27T16:54+0500

По данным Национального комитета по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе–апреле текущего года составил $ 26,3 млрд.Этот показатель увеличился на $1,43 млрд или на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным в размере $6,38 млрд.В I квартале 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения со 175 странами. Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай (23,6%),Россию (17,2%), Казахстан (6,9%), Турцию (3,5%) и Афганистан( 2,8%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

инфографика, торговля, статистика, инфографика, россия, китай, турция, афганистан, узбекистан, товарооборот