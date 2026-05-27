В Ташкенте открылась выставка "Плохая живопись"
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка "Плохая живопись" самаркандского художника Темура Хамракулова. Экспозиция объединила графические работы, исследующие современные художественные формы и символы.
Молодой художник из Самарканда представляет серию произведений, выполненных в экспрессивной манере и сочетающих элементы живописи и печатной графики.
В проекте "Плохая живопись" Темур Хамракулов обращается к технике штампа, используя принципы тиражирования как самостоятельный художественный прием. Такой подход подчеркивает доступность изображения, его повторяемость и взаимодействие со зрителем в современном визуальном пространстве.
Работы автора отличаются вниманием к композиции, выразительной пластикой и стремлением создать эмоционально насыщенную среду, в которой знаки и символы становятся частью личного художественного языка. Через отказ от привычных методов живописи художник предлагает переосмысление самого понятия изображения и его восприятия.
"Мне интересно исследовать, как знак и повторение могут влиять на эмоциональное восприятие образа и превращать простую форму в самостоятельное художественное высказывание", — отмечает Темур Хамракулов.
Работы самаркандского художника — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Плохая живопись" в Ташкенте
Посетить экспозицию можно до 12 июня.