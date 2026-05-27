https://uz.sputniknews.ru/20260527/v-tashkente-otkrylas-vystavka-ploxaya-jivopis-57869029.html

В Ташкенте открылась выставка "Плохая живопись"

В Ташкенте открылась выставка "Плохая живопись"

Sputnik Узбекистан

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка "Плохая живопись" самаркандского художника Темур Хамракулов. Экспозиция объединила графические работы, исследующие современные художественные формы и символы.

2026-05-27T19:01+0500

2026-05-27T19:01+0500

2026-05-27T19:01+0500

выставка

живопись

картины

художник

фото

фотолента

ташкент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1b/57893109_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6edfe671abd4188c9ad5ed3e8c57d728.jpg

Молодой художник из Самарканда представляет серию произведений, выполненных в экспрессивной манере и сочетающих элементы живописи и печатной графики. В проекте "Плохая живопись" Темур Хамракулов обращается к технике штампа, используя принципы тиражирования как самостоятельный художественный прием. Такой подход подчеркивает доступность изображения, его повторяемость и взаимодействие со зрителем в современном визуальном пространстве.Работы автора отличаются вниманием к композиции, выразительной пластикой и стремлением создать эмоционально насыщенную среду, в которой знаки и символы становятся частью личного художественного языка. Через отказ от привычных методов живописи художник предлагает переосмысление самого понятия изображения и его восприятия.Работы самаркандского художника — в фотоленте Sputnik Узбекистан.Посетить экспозицию можно до 12 июня.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка, фото, живопись, картины, художник, фото, фотолента, ташкент