Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Российский лидер отметил активное участие мусульманских организаций в общественной и культурной жизни страны, их вклад в укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание молодежи и реализацию социально значимых проектов.
2026-05-27T12:05+0500
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Текст поздравления опубликовало
Духовное управление мусульман РФ.
"Поздравляю мусульман России с Курбан-байрамом. Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама. Призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию", — сказал глава РФ.
Он подчеркнул, что мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни России, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных, благотворительных инициатив.
"И конечно, глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких", — добавил Путин.
Президент России пожелал всем здоровья, успехов и всего наилучшего.
Ислам является одной из наиболее распространенных религий на территории России. По разным экспертным мнениям, в РФ на сегодняшний день проживает свыше 20 миллионов мусульман.