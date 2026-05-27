Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Российский лидер отметил активное участие мусульманских организаций в общественной и культурной жизни страны, их вклад в укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание молодежи и реализацию социально значимых проектов.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Текст поздравления опубликовало Духовное управление мусульман РФ.Он подчеркнул, что мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни России, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных, благотворительных инициатив. Президент России пожелал всем здоровья, успехов и всего наилучшего.Ислам является одной из наиболее распространенных религий на территории России. По разным экспертным мнениям, в РФ на сегодняшний день проживает свыше 20 миллионов мусульман.

