Балтика – самое взрывоопасное место на планете

Европа стремится к энергетической независимости методом подрыва стратегических международных газопроводов и российских судов в Балтийском море. Антироссийская "игра с огнем" неразумна, опасна, и самоубийственна для ЕС

2026-05-28T17:00+0500

Специалисты ФСБ, Минобороны и Росгвардии предотвратили подрыв газовоза "Аррхениус", прибывшего 20 мая в порт Усть-Луга Ленинградской области из бельгийского Антверпена. Водолазы обнаружили на корпусе судна в районе машинного отделения магнитные мины заводского производства одной из стран НАТО. Сотрудники ФСБ подчеркнули: "Установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах". Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 кг – этого достаточно для уничтожения "Аррхениуса". Аналогичным образом в Средиземном море 4 марта был атакован и фактически уничтожен российский газовоз "Арктик Метагаз", уголовное дело расследуется по ст. 361 УК РФ "Международный терроризм".В случае с "Аррхениусом" подозрение падает, прежде всего, на Бельгию. Впрочем, антироссийская истерия в Европе позволяет организовывать там теракты всем желающим, включая украинских бандеровцев. Тонкая грань между терактом и боевыми действиями на море незаметно стирается. Балтийский регион в обозримой перспективе может стать очень горячей точкой. Россия долго терпит, да больно бьет.Никому в Европе не следует забывать уроки истории. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 26 мая еще раз напомнил, что Россия может "использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого". Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил: "Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США". Насколько обоснованы эти суровые утверждения и предупреждения в отношении стран Балтийского региона?Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс 25 мая заметил: "Если сложить ситуацию на Украине, русофобию прибалтийских стран, которым Европа передала свою внешнюю политику, немецкое руководство, открыто говорящее о ремилитаризации… а также странное руководство Франции и Великобритании, то мы получаем идеальный рецепт колоссальной катастрофы… Прибалтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете… Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России". И попытка подрыва газовоза "Аррхениус" – материализация внешней политики целого ряда государств ЕС. Возмездие неизбежно.Дамоклов меч над ЕвропойСтраны НАТО проводят одновременно семь антироссийских военных учений. Отрабатывают блокаду и захват Калининградской области. На этом фоне глава МИД Литвы Кястутис Будрис (выходец из литовских спецслужб, питомец ЦРУ и МИ6) в интервью швейцарской Neue Zürcher Zeitung заявил о готовности прибалтов "прорваться в маленькую крепость Калининград" и "сровнять с землей" российские базы ПВО и ракетные комплексы. А что будет потом, когда "натовской болонке" не удастся спрятаться за спину США? Безусловно, странам Балтии уготована эпизодическая роль спички в пороховом погребе.Калининградская область – не какая-то заброшенная "военная база", а субъект Российской Федерации. Касаясь вероятности балтийской блокады президент Владимир Путин ранее заявил: "Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать". Вера в неприкосновенность "священной коровы" НАТО никого не спасет.Отвергая объективную реальность, эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна утверждает, что с Россией надо обращаться твердо, а Украину – принять в ЕС и НАТО. Министр обороны Литвы Робертас Каунас продвигает параллельную действительность, и прогнозирует рост количества инцидентов с украинскими БПЛА на территории стран Балтии: "Это новая реальность… Нам надо приспосабливаться".Собака лает, караван идет. И все же, следует объективно оценивать внешний контур региональной проблематики – британские схемы прокси-войны с участием всех восьми балтийских стран НАТО (Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция).Агентство Reuters 26 мая сообщило о планах альянса укрепить "восточный фланг" новой структурой, которая позволит быстро перебросить германско-нидерландский корпус – до 60 000 военнослужащих – в Латвию и Эстонию в случае войны с Россией. Пока "слепцам безумцы вожаки", по информации того же агентства: "вторжения беспилотников сеют страх и хаос вдоль балтийской и финской границ НАТО". Это прямой результат военной поддержки украинских бандеровцев Евросоюзом и НАТО. Будущее антироссийской Европы представляется беспилотным и беспросветным.Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен 25 мая, после удара "Орешником" по авиабазе в Белой Церкви предложил руководству НАТО не питать иллюзий относительно победы над Россией. Однако европейские бюрократы обладают худшим в мире базовым образованием, никакой профессор им – не указ. Полет "Орешника" в Берлин, Париж и Лондон становится реальностью, которую европейские лидеры маниакально формируют и приближают – каждым новым ударом крылатых ракет Storm Shadow по Севастополю и другим городам России. Дамоклов меч над Европой – не двуручный, а гиперзвуковой.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

колумнисты, украина, европа, нато