Чем опасна хроническая усталость — врач
Специалист рассказала о признаках хронической усталости, которую иногда иногда люди путают с железодефицитной анемией или гипотиреозом
2026-05-28T22:01+0500
Хроническая усталость отличается от обычной усталости после напряженного дня — это состояние может быть настолько интенсивным, что мешает человеку выполнять повседневные задачи, работать и поддерживать социальные связи. Оно равноценно депрессивному расстройству, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-психиатра, психотерапевта, невролога Ольгу Голубинскую.
Признаки хронической усталости, по словам специалиста, —это апатия, снижение аппетита, сексуальной активности, отсутствие сил. Врач добавила, что иногда люди путают хроническую усталость с железодефицитной анемией или гипотиреозом.
"Обязательно человек должен заниматься спортом, очень много ходить, когда человек ходит, подключается волевое звено. Соответственно, нужен разумный график еды, потому что частые перекусы способствует жировому гепатозу печени и развитию синдрома хронической усталости, потому что возникает инсулинорезистентность. Также важен сон в ночные часы. Очень многие любят сидеть ночью и общаться по телефону, но это приводит к истощению нервной системы", — предупредила Голубинская.
При этом, причины хронической усталости стоит рассматривать в том числе и как психологическое истощение, считает врач-психиатр.
"В наше время люди становятся более стрессодоступными за счет того, что очень возрастает феномен таких эмоциональных состояний, как обида, раздражительность, гнев", – подчеркнула она.
Если человек заметил в себе изменения и обратился к психиатру или психотерапевту, то врач назначает прежде всего обследования: цифрограммы, МРТ головного мозга, анализ крови, определяется соматический статус, наличие заболеваний почек и печени, уточнила врач.
"Назначаются антидепрессанты и другие витаминные комплексы, которые медикаментозно человека поддерживают. Все, что касается психотерапии, – это совсем другой подход. Такого человека мы смотрим на душевные привязки, чем он занимается в жизни, выстраиваем ему психологическую опору, то есть убираем его акцент на стрессовых факторах", — подытожила Ольга Голубинская.