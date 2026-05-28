https://uz.sputniknews.ru/20260528/chem-opasna-xronicheskaya-ustalost-57915117.html

Чем опасна хроническая усталость — врач

Чем опасна хроническая усталость — врач

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказала о признаках хронической усталости, которую иногда иногда люди путают с железодефицитной анемией или гипотиреозом

2026-05-28T22:01+0500

2026-05-28T22:01+0500

2026-05-28T22:01+0500

это интересно

мнение эксперта

депрессия

здоровье

заболевания

психология

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/01/54602638_0:32:611:376_1920x0_80_0_0_29eb6b348550c7c26a2df92732b967c1.jpg

Хроническая усталость отличается от обычной усталости после напряженного дня — это состояние может быть настолько интенсивным, что мешает человеку выполнять повседневные задачи, работать и поддерживать социальные связи. Оно равноценно депрессивному расстройству, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-психиатра, психотерапевта, невролога Ольгу Голубинскую.Признаки хронической усталости, по словам специалиста, —это апатия, снижение аппетита, сексуальной активности, отсутствие сил. Врач добавила, что иногда люди путают хроническую усталость с железодефицитной анемией или гипотиреозом.При этом, причины хронической усталости стоит рассматривать в том числе и как психологическое истощение, считает врач-психиатр.Если человек заметил в себе изменения и обратился к психиатру или психотерапевту, то врач назначает прежде всего обследования: цифрограммы, МРТ головного мозга, анализ крови, определяется соматический статус, наличие заболеваний почек и печени, уточнила врач."Назначаются антидепрессанты и другие витаминные комплексы, которые медикаментозно человека поддерживают. Все, что касается психотерапии, – это совсем другой подход. Такого человека мы смотрим на душевные привязки, чем он занимается в жизни, выстраиваем ему психологическую опору, то есть убираем его акцент на стрессовых факторах", — подытожила Ольга Голубинская.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, депрессия, здоровье, заболевания, психология