Недоброжелатели России сталкиваются с экономическими проблемами — Путин

Глава РФ провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

2026-05-28T12:30+0500

2026-05-28T15:02+0500

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.Лидер РФ отметил, что Россия продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности.Президент РФ находится с госвизитом в Казахстане с 27 по 29 мая. Он также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане продлились около 1,5 часов. Они начались в узком составе,а затем продолжились в расширенном формате. По окончании переговоров лидеры выступили перед представителями СМИ .Другие заявления главы РФ на переговорах с Токаевым:Заявления Токаева:После переговоров состоялась видеопрезентация о российско-казахстанском сотрудничестве в различных сферах деятельности. Всего лидерам показали три видеоролика, в том числе посвященные совместным проектам в области промышленности, а также запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей.Путину и Токаеву показали закладку капсулы на месте центра "Сириус" в Астане.Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.Также РФ и Казахстан подписали соглашение о принципах сотрудничества по проекту АЭС.

