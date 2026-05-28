Недоброжелатели России сталкиваются с экономическими проблемами — Путин
12:30 28.05.2026 (обновлено: 15:02 28.05.2026)
Глава РФ провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Лидер РФ отметил, что Россия продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности.
"Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, но, поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии", — сказал Путин.
Президент РФ находится с госвизитом в Казахстане с 27 по 29 мая. Он также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане продлились около 1,5 часов. Они начались в узком составе,а затем продолжились в расширенном формате. По окончании переговоров лидеры выступили перед представителями СМИ .
Другие заявления главы РФ на переговорах с Токаевым:
Россия и Казахстан сотрудничают по всем направлениям;
Россия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана;
Владимир Путин отметил инициативы главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева по продвижению русского языка;
Путин заявил о важности контактов между гражданами России и Казахстана;
отношения с Казахстаном динамично развиваются на принципах равноправия;
Россия и Казахстан вместе чтят подвиг фронтовиков;
стратегическое партнерство России и Казахстана основано на дружбе;
товарооборот с Казахстаном за первый квартал вырос на более чем 9%;
президент РФ указал на важность сотрудничества России и Казахстана в энергетике и машиностроении;
военное сотрудничество с Казахстаном способствует безопасности региона;
отношения РФ и Казахстана в ЕАЭС и других объединениях служат образцом конструктивного взаимодействия в международном сотрудничестве;
Россия и Казахстан наметили перспективные направления сотрудничества;
Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поздравил республику с экономическими достижениями;
российско-казахстанские документы укрепят фундамент взаимодействия;
Владимир Путин отметил сотрудничество между регионами РФ и Казахстана;
Россия и Казахстан продолжают сотрудничество на международных площадках;
"Мы сотрудничаем в области международных взаимоотношений: и в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - ред.), и в ЕврАзЭС (Евразийском экономическом сообществе — прим. ред.). Сегодня будем иметь удовольствие общаться с нашими коллегами по линии ЕврАзЭС, где Казахстан председательствует, а мы, со своей стороны, председательствуем в ОДКБ. На крупных международных площадках продолжаем взаимодействие, включая ООН и другие международные организации", — сказал он.
сотрудничество РФ и Казахстана в области цифровизации развивается хорошо;
Россия и Казахстан работают по внедрению ИИ в разных секторах экономики;
Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана;
Путин назвал председательство Казахстана в ЕАЭС успешным;
нефть из России прокачивается через Казахстан в Китай и страны Азии;
Путин назвал широкое использование русского языка в Казахстане важным;
Россия высоко ценит инициативы Токаева по поддержке русского языка;
ввод в эксплуатацию АЭС в Казахстане внесет вклад в его энергообеспечение;
Россия и Казахстан многое делают для защиты экосистемы Каспия.
Заявления Токаева:
он заявил об огромном значении визита Путина для развития партнерства;
визит Путина является подтверждением особых отношений Казахстана и РФ;
визит президента России Владимира Путина в Казахстан имеет большое значение с точки зрения безопасности на Евразийском континенте;
между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов;
РФ и Казахстан развивают экономические связи, несмотря на обстановку;
у России с Казахстаном действуют 177 совместных проектов;
Россия и Казахстан взаимодействуют по вопросам международной повестки;
Глава РК также заявил, что поддерживает работу проекта "Сириус" в республике, и отметил, что считает его полезным для подготовки кадров будущего.
народ Казахстана заинтересован в дружбе и сотрудничестве с Россией;
Казахстан намерен укреплять стратегическое партнерство с Россией;
будущее России под руководством Путина будет ярким и многообещающим;
Россия является лидером по прямым инвестициям в экономику Казахстана;
Казахстан дорожит дружбой и стратегическим сотрудничеством с Россией;
документ о семи основах стратегического союзничества и взаимоотношениях между Россией и Казахстаном войдет в летопись отношений между странами;
Россия никогда не утратит лидирующих позиций в мировой экономике;
Казахстан заинтересован в успехе России на международной арене;
всестороннее сотрудничество с Россией является приоритетом Казахстана;
высокий уровень отношений России и Казахстана является заслугой Путина;
дружбе и сотрудничеству Казахстана и России альтернативы не существует;
соглашения по строительству АЭС с Россией исключительно важны;
Токаев поблагодарил Путина за передачу Казахстану четырех амурских тигров.
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан
После переговоров состоялась видеопрезентация о российско-казахстанском сотрудничестве в различных сферах деятельности. Всего лидерам показали три видеоролика, в том числе посвященные совместным проектам в области промышленности, а также запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей.
Путину и Токаеву показали закладку капсулы на месте центра "Сириус" в Астане.
Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
Также РФ и Казахстан подписали соглашение о принципах сотрудничества по проекту АЭС.