Представители Узбекистана участвовали в межмидовских консультациях в Москве

В фокусе внимания находились актуальные вопросы многосторонней экономической дипломатии

2026-05-28T09:48+0500

снг

узбекистан

мид

политические консультации

москва

россия

евразия

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Представители Узбекистана участвовали в межмидовских консультациях в Москве по актуальным вопросам многосторонней экономической дипломатии, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Участники рассмотрели широкий круг вопросов экономической проблематики.В фокусе внимания были также вопросы финансового управления, торговли, транспортной и энергетической взаимосвязанности, "зеленого" развития и регионального сотрудничества.Стороны подтвердили готовность к продолжению совместной работы и координации подходов на профильных международных и региональных площадках. Речь также шла о возможности подключения новых партнеров из числа государств-участников СНГ к деятельности Организации Черноморского экономического сотрудничества.Предметом обсуждения стала проблематика Большого Евразийского партнерства. Участники приветствовали сложение экономических потенциалов в целях укрепления общей взаимосвязанности на пространстве Большой Евразии как основы для роста благополучия и процветания всех ее стран и объединений.

