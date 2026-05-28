https://uz.sputniknews.ru/20260528/predstaviteli-uzbekistana-uchastvovali-v-mejmidovskix-konsultatsiyax-v-moskve-57913384.html
Представители Узбекистана участвовали в межмидовских консультациях в Москве
Представители Узбекистана участвовали в межмидовских консультациях в Москве
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания находились актуальные вопросы многосторонней экономической дипломатии
2026-05-28T09:48+0500
2026-05-28T09:48+0500
2026-05-28T09:48+0500
снг
узбекистан
мид
политические консультации
москва
россия
евразия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25886580_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ecedc3cc874fa8d2ab5245f89a194f5.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Представители Узбекистана участвовали в межмидовских консультациях в Москве по актуальным вопросам многосторонней экономической дипломатии, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Участники рассмотрели широкий круг вопросов экономической проблематики.В фокусе внимания были также вопросы финансового управления, торговли, транспортной и энергетической взаимосвязанности, "зеленого" развития и регионального сотрудничества.Стороны подтвердили готовность к продолжению совместной работы и координации подходов на профильных международных и региональных площадках. Речь также шла о возможности подключения новых партнеров из числа государств-участников СНГ к деятельности Организации Черноморского экономического сотрудничества.Предметом обсуждения стала проблематика Большого Евразийского партнерства. Участники приветствовали сложение экономических потенциалов в целях укрепления общей взаимосвязанности на пространстве Большой Евразии как основы для роста благополучия и процветания всех ее стран и объединений.
узбекистан
москва
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25886580_299:193:2772:2048_1920x0_80_0_0_e208d092ec0ca6763b6bad9a31c57cb6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
снг, узбекистан, мид, политические консультации, москва, россия, евразия
снг, узбекистан, мид, политические консультации, москва, россия, евразия
Представители Узбекистана участвовали в межмидовских консультациях в Москве
В фокусе внимания находились актуальные вопросы многосторонней экономической дипломатии.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Представители Узбекистана участвовали в межмидовских консультациях в Москве по актуальным вопросам многосторонней экономической дипломатии, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
“В Москве прошли плановые межмидовские консультации на тему "Актуальные вопросы многосторонней экономической дипломатии, в том числе в рамках универсальных и региональных форматов". В консультациях участвовали представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ”, — говорится в сообщении.
Участники рассмотрели широкий круг вопросов экономической проблематики.
“Высказаны позиции против политизации деятельности многосторонних экономических форматов. Отмечена опасность недобросовестной конкуренции, односторонних ограничительных мер и барьеров в торговле, сдерживающих экономический рост”, — говорится в сообщении.
В фокусе внимания были также вопросы финансового управления, торговли, транспортной и энергетической взаимосвязанности, "зеленого" развития и регионального сотрудничества.
Стороны подтвердили готовность к продолжению совместной работы и координации подходов на профильных международных и региональных площадках. Речь также шла о возможности подключения новых партнеров из числа государств-участников СНГ к деятельности Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Предметом обсуждения стала проблематика Большого Евразийского партнерства. Участники приветствовали сложение экономических потенциалов в целях укрепления общей взаимосвязанности на пространстве Большой Евразии как основы для роста благополучия и процветания всех ее стран и объединений.