Путин: Россия выступает за тесное сотрудничество в обеспечении стабильности
Глава РФ поприветствовал участников первого Международного форума по безопасности, который проходит в Московской области 26-29 мая.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Россия выступает за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной стабильности, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении участникам Международного форума по безопасности.
"Подчеркну, мы выступаем за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной стабильности, за соблюдение принципа равной и неделимой безопасности", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, такие представительные встречи глобального уровня, прямой профессиональный диалог особенно востребованы;
серьезную опасность для всех без исключения государств представляют международный терроризм, риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность;
современный мир взаимозависим и взаимосвязан, поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество;
Россия активно участвует в работе по значимым стратегическим направлениям, в том числе в рамках интеграционных объединений, действующих на основе равноправия и уважения государственного суверенитета, строящихся с учетом национальных интересов, исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных стран и народов.
I Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности России с 26 по 29 мая этого года в Московской области на площадках "Лайв арена" и Центрального парка "Патриот". Он объединил более 5 000 участников, свыше 140 делегаций из 120 стран. В работе форума также принимают участие неофициальные представители из 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией.