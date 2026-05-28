https://uz.sputniknews.ru/20260528/sergey-lebedev-sotrudnichestvu-ispolkoma-sng-s-eaes-bolee-13-let-57923564.html

Сергей Лебедев: Сотрудничеству Исполкома СНГ с ЕАЭС более 13 лет

Сергей Лебедев: Сотрудничеству Исполкома СНГ с ЕАЭС более 13 лет

Sputnik Узбекистан

По мнению генсека Содружества, ключевым фактором укрепления экономической интеграции в регионе является объединение потенциалов двух интеграционных структур для получения синергетического эффекта

2026-05-28T16:30+0500

2026-05-28T16:30+0500

2026-05-28T17:53+0500

еаэс и узбекистан

снг

сергей лебедев

еаэс

сотрудничество

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

астана

форум

евразия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54460187_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_64790741cabddc9b9021069373b97d55.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Сотрудничеству Исполкома СНГ с Евразийским экономическим союзом более 13 лет, отметил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на сессии "Интеграция без барьеров: диалог объединений для усиления экономических связей" V Евразийского экономического форума.По мнению Лебедева, сегодня фокус внимания должен быть направлен на совместную работу по адаптации к современным внешним вызовам. Он подчеркнул, что использование сильных сторон друг друга создает благоприятные возможности для развития новых сфер взаимодействия, совершенствования институциональных механизмов, укрепления позиций на международной арене.При этом интеграция должна быть ориентирована на практическую реализацию проектов и конкретный результат добавил Генеральный секретарь СНГ. Среди приоритетных направлений такого сотрудничества он отметил:В Астане сегодня стартовал V Евразийский экономический форум.Главная тема – "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества стран ЕАЭС. В рамках форума проходят 32 тематические сессии по вопросам экономической интеграции, торговли, промкооперации, транспорта и цифрового развития.Участие в V Евразийском экономическом форуме принимает президент России Владимир Путин, который находится с государственным визитом в Казахстане.В этом году Евразийский экономический форум проводится под председательством Казахстана. Завершится он 29 мая.

астана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

снг, сергей лебедев, еаэс, сотрудничество, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, астана, форум, евразия