Сергей Лебедев: Сотрудничеству Исполкома СНГ с ЕАЭС более 13 лет
По мнению генсека Содружества, ключевым фактором укрепления экономической интеграции в регионе является объединение потенциалов двух интеграционных структур для получения синергетического эффекта
2026-05-28T17:53+0500
16:30 28.05.2026 (обновлено: 17:53 28.05.2026)
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Сотрудничеству Исполкома СНГ с Евразийским экономическим союзом более 13 лет, отметил
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на сессии "Интеграция без барьеров: диалог объединений для усиления экономических связей" V Евразийского экономического форума.
“Нашему сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом более 13 лет. Оно носит системный характер. В 2012 году подписан Меморандум об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией. Нами реализуется совместный План действий, направленный на сопряжение правовых норм СНГ и ЕАЭС, обмен опытом и лучшими практиками развития приоритетных сфер экономики, а также реализацию совместных проектов и программ", — сказал он.
По мнению Лебедева, сегодня фокус внимания должен быть направлен на совместную работу по адаптации к современным внешним вызовам. Он подчеркнул, что использование сильных сторон друг друга создает благоприятные возможности для развития новых сфер взаимодействия, совершенствования институциональных механизмов, укрепления позиций на международной арене.
При этом интеграция должна быть ориентирована на практическую реализацию проектов и конкретный результат добавил Генеральный секретарь СНГ. Среди приоритетных направлений такого сотрудничества он отметил:
увеличение товарооборота;
развитие промышленной кооперации;
создание устойчивых транспортно-логистических маршрутов;
повышение доли расчетов в национальных валютах.
"Ключевым фактором укрепления экономической интеграции в регионе является объединение потенциалов наших интеграционных структур для получения синергетического эффекта. Наша сила – в нашем единстве", — резюмировал Сергей Лебедев.
В Астане сегодня стартовал V Евразийский экономический форум.
Главная тема – "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".
Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества стран ЕАЭС. В рамках форума проходят 32 тематические сессии по вопросам экономической интеграции, торговли, промкооперации, транспорта и цифрового развития.
Участие в V Евразийском экономическом форуме принимает президент России Владимир Путин, который находится с государственным визитом в Казахстане.
В этом году Евразийский экономический форум проводится под председательством Казахстана. Завершится он 29 мая.