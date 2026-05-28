Шойгу: Инициативы по Украине буксуют из-за стремления Киева к эскалации
Секретарь Совбеза РФ выступил на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности
2026-05-28T11:20+0500
Секретарь Совбеза РФ выступил на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Российско-американская мирная инициатива по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у киевского режима политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости
"Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации", — сказал он.
I Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности России с 26 по 29 мая этого года в Московской области на площадках "Лайв арена" и Центрального парка "Патриот". Он объединил более 5 000 участников, свыше 140 делегаций из 120 стран. В работе форума также принимают участие неофициальные представители из 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией.