СВО: российская армия освободила Нововасилевку Харьковской области

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"

2026-05-28T15:01+0500

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили Нововасилевку Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Севера", добавили в Минобороны РФ. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей и артиллерийского орудия.По информации МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области.В Сумской области — формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.

