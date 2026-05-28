Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260528/svo-rossiyskaya-armiya-osvobodila-novovasilevku-xarkovskoy-oblasti-57921747.html
СВО: российская армия освободила Нововасилевку Харьковской области
СВО: российская армия освободила Нововасилевку Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
2026-05-28T15:01+0500
2026-05-28T15:01+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
в мире
безопасность
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42092232_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_de5b3f7c9b2ef8befdc9f886df25e4cc.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили Нововасилевку Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Севера", добавили в Минобороны РФ. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей и артиллерийского орудия.По информации МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области.В Сумской области — формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42092232_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_92d7b3f5ddd3deef2cea8dbbe160a861.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво, россия, в мире, безопасность, минобороны рф
сво, россия, в мире, безопасность, минобороны рф

СВО: российская армия освободила Нововасилевку Харьковской области

15:01 28.05.2026
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО.
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2026
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили Нововасилевку Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
“В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Севера", добавили в Минобороны РФ. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей и артиллерийского орудия.
По информации МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области.
В Сумской области — формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0