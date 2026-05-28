СВО: российская армия освободила Нововасилевку Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
2026-05-28T15:01+0500
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Российские бойцы освободили Нововасилевку Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
“В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Севера", добавили в Минобороны РФ. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей и артиллерийского орудия.
По информации МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области.
В Сумской области — формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.