Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260528/uzbekistan-i-kitayskaya-turisticheskaya-assotsiatsiya-obsudili-razvitie-mice-turizma-57916557.html
Узбекистан и Китайская туристическая ассоциация обсудили развитие MICE-туризма
Узбекистан и Китайская туристическая ассоциация обсудили развитие MICE-туризма
Sputnik Узбекистан
Ранее китайская сторона ознакомилась с крупными локациями, где проводят деловые и корпоративные мероприятия, в Самарканде и Ташкенте
2026-05-28T11:52+0500
2026-05-28T11:52+0500
узбекистан
китай
туризм
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1c/57916375_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_4c422c46e1c59a82d4fd330b010168bc.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан и Китайская туристическая ассоциация обсудили развитие MICE-туризма, сообщает Комитет по туризму РУз.В состав ассоциации входят авиакомпании, туроператоры, гостиницы, транспортные и сервисные компании, онлайн-туристические платформы, а также более 3 000 предприятий, работающих в сфере туризма.Ранее китайская сторона ознакомилась с крупными локациями, где проводят деловые и корпоративные мероприятия, в Самарканде и Ташкенте. Новые крупные туристические центры строят в настоящее время в Фергане и Хиве.Для справки: MICE-туризм — это деловой туризм, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий. MICE — это английская аббревиатура:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1c/57916375_79:0:1103:768_1920x0_80_0_0_6054f22e02285b2e1ba1b257a4a0abe9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, китай, туризм, сотрудничество
узбекистан, китай, туризм, сотрудничество

Узбекистан и Китайская туристическая ассоциация обсудили развитие MICE-туризма

11:52 28.05.2026
© пресс-служба Комитета по туризму РУзУзбекистан и Китайская туристическая ассоциация обсудили развитие MICE-туризма
Узбекистан и Китайская туристическая ассоциация обсудили развитие MICE-туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2026
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
Подписаться
Ранее китайская сторона ознакомилась с крупными локациями, где проводят деловые и корпоративные мероприятия, в Самарканде и Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан и Китайская туристическая ассоциация обсудили развитие MICE-туризма, сообщает Комитет по туризму РУз.
“Председатель Комитета по туризму Абдулазиз Аккулов и генеральный секретарь одной из ведущих туристических организаций Китая — China Tourism Association Ге Лэй провели переговоры. Был выдвинут ряд предложений по расширению сотрудничества. Обсуждались возможности развития MICE-туризма в Узбекистане”, — говорится в сообщении.
В состав ассоциации входят авиакомпании, туроператоры, гостиницы, транспортные и сервисные компании, онлайн-туристические платформы, а также более 3 000 предприятий, работающих в сфере туризма.
Ранее китайская сторона ознакомилась с крупными локациями, где проводят деловые и корпоративные мероприятия, в Самарканде и Ташкенте. Новые крупные туристические центры строят в настоящее время в Фергане и Хиве.
“Это создает возможности для проведения в стране международных конференций, бизнес-форумов и крупных корпоративных мероприятий. В этой связи было предложено организовывать крупные мероприятия в Узбекистане с участием членов и партнеров Китайской туристической ассоциации”, — говорится в сообщении.
Для справки: MICE-туризм — это деловой туризм, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий. MICE — это английская аббревиатура:
Meetings — корпоративные встречи;
Incentives — тимбилдинги и мотивационные туры для сотрудников;
Conferences — деловые конференции, съезды, форумы, семинары;
Events — выездные корпоративные праздники.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0