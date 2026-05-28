Узбекистан и Китайская туристическая ассоциация обсудили развитие MICE-туризма
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан и Китайская туристическая ассоциация обсудили развитие MICE-туризма, сообщает Комитет по туризму РУз.
“Председатель Комитета по туризму Абдулазиз Аккулов и генеральный секретарь одной из ведущих туристических организаций Китая — China Tourism Association Ге Лэй провели переговоры. Был выдвинут ряд предложений по расширению сотрудничества. Обсуждались возможности развития MICE-туризма в Узбекистане”, — говорится в сообщении.
В состав ассоциации входят авиакомпании, туроператоры, гостиницы, транспортные и сервисные компании, онлайн-туристические платформы, а также более 3 000 предприятий, работающих в сфере туризма.
Ранее китайская сторона ознакомилась с крупными локациями, где проводят деловые и корпоративные мероприятия, в Самарканде и Ташкенте. Новые крупные туристические центры строят в настоящее время в Фергане и Хиве.
“Это создает возможности для проведения в стране международных конференций, бизнес-форумов и крупных корпоративных мероприятий. В этой связи было предложено организовывать крупные мероприятия в Узбекистане с участием членов и партнеров Китайской туристической ассоциации”, — говорится в сообщении.
Для справки: MICE-туризм — это деловой туризм, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий. MICE — это английская аббревиатура:
Meetings — корпоративные встречи;
Incentives — тимбилдинги и мотивационные туры для сотрудников;
Conferences — деловые конференции, съезды, форумы, семинары;
Events — выездные корпоративные праздники.