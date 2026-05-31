Делегацию Узбекистана ожидают на Глобальной конференции женщин-парламентариев МПС

Мероприятие состоится в столице Сербии Белграде со 2 по 4 июня 2026 года и станет важной платформой для обмена опытом, улучшения взаимного сотрудничества и укрепления политического лидерства женщин на глобальном уровне

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в Глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза в Белграде, сообщает ИА "Дунё".Мероприятие станет важной платформой для обмена опытом, улучшения взаимного сотрудничества и укрепления политического лидерства женщин на глобальном уровне.Организаторы — Национальное собрание Сербии и Межпарламентский союз.Первая Всемирная конференция женщин-парламентариев состоялась в марте 2025-го Мексике, участие в мероприятии приняли более 350 парламентариев из 62 стран. Они говорили о том, как продвигаться женщинам в политике, как выстраивать взаимоотношения между женщинами и политиками различных стран.Сербия после Мексики станет второй страной в истории, которая примет женщин-парламентариев со всего мира, занимающихся вопросами положения женщин и девочек.

