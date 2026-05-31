Почему зубы темнеют с возрастом — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Специалист: Полностью остановить потемнение нельзя. Но замедлить процесс и контролировать внешний вид зубов реально. 31.05.2026
2026-05-31T22:01+0500
Цвет зубов со временем меняется из-за ряда факторов, которые имеют свойство накапливаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-стоматолога, ортодонта Андрея Жука.Он также отметил, что употребление кофе, чая, красного вина, табака оставляют налет, который со временем въедается в поверхность зуба. Даже регулярная чистка щеткой не всегда способна удалить его полностью.Еще одна причина, по его словам, изменения внутри зуба, которые происходят с возрастом: дентин становится плотнее и темнее."Полностью остановить потемнение нельзя — это часть возрастных изменений. Но замедлить процесс и контролировать внешний вид зубов реально", — добавил Андрей Жук.
"Эмаль со временем истончается, и через нее просвечивает дентин, который изначально более желтый. Этот процесс усиливается с возрастом, и даже при отличной гигиене зубы могут выглядеть темнее", — пояснил специалист.
