https://uz.sputniknews.ru/20260531/pochemu-zuby-temneyut-s-vozrastom-57976628.html

Почему зубы темнеют с возрастом — ответ врача

Почему зубы темнеют с возрастом — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Специалист: Полностью остановить потемнение нельзя. Но замедлить процесс и контролировать внешний вид зубов реально. 31.05.2026, Sputnik Узбекистан

2026-05-31T22:01+0500

2026-05-31T22:01+0500

2026-05-31T22:01+0500

это интересно

мнение эксперта

зубы

пенсионный возраст

здоровье

цвет

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/18/47284936_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_0b1f92b95b7899a1e2aea3fc6b32c374.jpg

Цвет зубов со временем меняется из-за ряда факторов, которые имеют свойство накапливаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-стоматолога, ортодонта Андрея Жука.Он также отметил, что употребление кофе, чая, красного вина, табака оставляют налет, который со временем въедается в поверхность зуба. Даже регулярная чистка щеткой не всегда способна удалить его полностью.Еще одна причина, по его словам, изменения внутри зуба, которые происходят с возрастом: дентин становится плотнее и темнее."Полностью остановить потемнение нельзя — это часть возрастных изменений. Но замедлить процесс и контролировать внешний вид зубов реально", — добавил Андрей Жук.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, зубы, пенсионный возраст, здоровье, цвет