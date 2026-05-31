https://uz.sputniknews.ru/20260531/rossiyskiy-boets-vzyal-v-plen-trex-boevikov-vsu-57982606.html

СВО: российский боец взял в плен трех боевиков ВСУ — подробности

СВО: российский боец взял в плен трех боевиков ВСУ — подробности

Sputnik Узбекистан

Пленить группу ВСУ на Запорожском направлении российскому морскому пехотинцу помогло знание украинского языка

2026-05-31T15:40+0500

2026-05-31T15:40+0500

2026-05-31T15:40+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

безопасность

всу

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0f/49356081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94bdc3e7c949e87501bf740230f5d894.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Российский военнослужащий сумел взять в плен троих боевиков ВСУ на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск "Восток" с позывным "Бальтазар".Пленить группу ВСУ российскому морскому пехотинцу помогло знание украинского языка.Боец из Ленинградской области установил контакт с украинскими военными, вошел к ним в доверие и даже попросил сигарету.После этого российский морпех взял в плен пулеметно-штурмовую группу противника в составе трех человек."Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен — это было три человека", — сообщил собеседник агентства.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире, безопасность, всу, россия