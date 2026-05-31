СВО: российский боец взял в плен трех боевиков ВСУ — подробности
Пленить группу ВСУ на Запорожском направлении российскому морскому пехотинцу помогло знание украинского языка
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Российский военнослужащий сумел взять в плен троих боевиков ВСУ на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск "Восток" с позывным "Бальтазар".Пленить группу ВСУ российскому морскому пехотинцу помогло знание украинского языка.Боец из Ленинградской области установил контакт с украинскими военными, вошел к ним в доверие и даже попросил сигарету.После этого российский морпех взял в плен пулеметно-штурмовую группу противника в составе трех человек."Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен — это было три человека", — сообщил собеседник агентства.
