https://uz.sputniknews.ru/20260531/sbornaya-uzbekistana-u17-po-greko-rimskoy-borbe-zanyala-vtoroe-mesto-na-cha-vo-vetname-57982035.html

Сборная Узбекистана U17 по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧА во Вьетнаме

Сборная Узбекистана U17 по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧА во Вьетнаме

Sputnik Узбекистан

Юношеский чемпионат Азии по борьбе проходит в Дананге с 28 по 31 мая. Всего разыгрывают 30 комплектов наград: по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе

2026-05-31T13:35+0500

2026-05-31T13:35+0500

2026-05-31T13:35+0500

спорт

греко-римская борьба

сборная узбекистана

молодежь

чемпионат азии

вьетнам

нок узбекистана

медали

золото

серебро

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1f/57981313_0:42:799:491_1920x0_80_0_0_7fe937152358b70586d2374a67ced515.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана U17 по греко-римской борьбе заняла второе место на чемпионате Азии во Вьетнаме, сообщает НОК.Турнир среди спортсменов не старше 17 лет проходит в городе Дананг.В очередной соревновательный день представители Узбекистана по греко-римской и женской борьбе завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.Победители:ЗолотоСереброБронзаСпортсмены уступили в общекомандном зачете лишь команде Ирана, добавили в НОК.“По итогам соревнований сборная Узбекистана по греко-римской борьбе, набрав 161 очко, заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только команде Ирана”, — говорится в сообщении.

вьетнам

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, греко-римская борьба, сборная узбекистана, молодежь, чемпионат азии, вьетнам, нок узбекистана, медали, золото, серебро, бронза