Сборная Узбекистана U17 по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧА во Вьетнаме
Юношеский чемпионат Азии по борьбе проходит в Дананге с 28 по 31 мая. Всего разыгрывают 30 комплектов наград: по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе
Юношеский чемпионат Азии по борьбе проходит в Дананге с 28 по 31 мая. Всего разыгрывают 30 комплектов наград: по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Сборная Узбекистана U17 по греко-римской борьбе заняла второе место на чемпионате Азии во Вьетнаме, сообщает
НОК.
Турнир среди спортсменов не старше 17 лет проходит в городе Дананг.
В очередной соревновательный день представители Узбекистана по греко-римской и женской борьбе завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
-80 кг: Абдулазиз Холмирзаев
-61 кг: Сийсагул Сарсенбаева
Спортсмены уступили в общекомандном зачете лишь команде Ирана, добавили в НОК.
“По итогам соревнований сборная Узбекистана по греко-римской борьбе, набрав 161 очко, заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только команде Ирана”, — говорится в сообщении.