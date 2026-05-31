Структура промпроизводства в Узбекистане в январе–апреле 2026 года — инфографика

Объем промышленного производства Узбекистана в январе–апреле 2026 года составил 394,7 трлн сумов. Наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 338,5 трлн сумов или 85,8% от общего объема

2026-05-31T11:30+0500

По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, за первые четыре месяца этого года в республике произведено промышленной продукции на 394,7 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.В структуре промышленного производства за январь-апрель наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 338,5 трлн сумов или 85,8% от общего объема.Доля горнодобывающей промышленности и открытой добычи полезных ископаемых составила 27,5 трлн сумов (7%), электроснабжения, газоснабжения, пароснабжения и кондиционирования воздуха — 26,6 трлн сумов (6,7%), водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 2,1 трлн сумов (0,5%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

