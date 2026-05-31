Ташкент принимает этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту
Соревнования, организованные в соответствии с Международным спортивным кодексом FIA, стартовали в столице накануне
2026-05-31T09:39+0500
Ташкент принимает этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту
09:34 31.05.2026 (обновлено: 09:39 31.05.2026)
. В столице Узбекистана проходит этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту, сообщает
НОК.
Соревнования, организованные в соответствии с Международным спортивным кодексом FIA, стартовали накануне.
В торжественной церемонии открытия участвовали министр спорта РУз Адхам Икрамов, Генсек Национального Олимпийского комитета Ойбек Касимов, руководство Национальной федерации автоспорта и картинга Узбекистана. В своих выступлениях официальные лица особо отметили стремительное развитие автомобильного спорта в республике.
Руководители и организаторы пожелали участникам удачи, ярких побед и высоких результатов. После этого прошел парад пилотов и дали старт финальным заездам.
Состязания объединили гонщиков из 6 стран.
“В соревнованиях принимают участие 28 автомобилей из Узбекистана, Латвии, России, Казахстана, Кыргызстана и Японии. Кроме того, в рамках мероприятия проходит этап чемпионата по кольцевым гонкам в цифровом автоспорте (eSports GT3 Championship)”, — говорится в сообщении.
Соревнования проходят в выставочном комплексе CAEx до 31 мая.
Для справки: дрифт — это техника управления автомобилем, при которой водитель сознательно "выводит" машину из сцепления с дорогой, заставляя задние колеса скользить по асфальту. При таком стиле езды автомобиль находится в управляемом заносе, а задача пилота — удерживать машину под контролем и аккуратно преодолевать повороты на высокой скорости