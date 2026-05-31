Ташкент принимает этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту

Соревнования, организованные в соответствии с Международным спортивным кодексом FIA, стартовали в столице накануне

2026-05-31T09:34+0500

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В столице Узбекистана проходит этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту, сообщает НОК.Соревнования, организованные в соответствии с Международным спортивным кодексом FIA, стартовали накануне.В торжественной церемонии открытия участвовали министр спорта РУз Адхам Икрамов, Генсек Национального Олимпийского комитета Ойбек Касимов, руководство Национальной федерации автоспорта и картинга Узбекистана. В своих выступлениях официальные лица особо отметили стремительное развитие автомобильного спорта в республике.Руководители и организаторы пожелали участникам удачи, ярких побед и высоких результатов. После этого прошел парад пилотов и дали старт финальным заездам.Состязания объединили гонщиков из 6 стран.Соревнования проходят в выставочном комплексе CAEx до 31 мая.Для справки: дрифт — это техника управления автомобилем, при которой водитель сознательно "выводит" машину из сцепления с дорогой, заставляя задние колеса скользить по асфальту. При таком стиле езды автомобиль находится в управляемом заносе, а задача пилота — удерживать машину под контролем и аккуратно преодолевать повороты на высокой скорости

