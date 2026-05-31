Под куполами времени: в Бухаре уже пять столетий существует хаммам Бозори Корд

В центре Бухары до сих пор работает хаммам XVI века — Бозори Корд. Под древними куполами здесь сохранились традиции восточной бани и атмосфера средневекового города, которые сегодня привлекают туристов со всего мира.

2026-05-31T18:10+0500

Среди лабиринтов старого города Бухары, рядом с торговыми куполами и древними базарами, скрывается один из самых необычных памятников архитектуры — хаммам Бозори Корд. Снаружи он кажется неприметным: массивные кирпичные стены и полусферические купола выступают над улицами старого квартала. Но за деревянными дверями открывается пространство, где время словно остановилось несколько столетий назад.Хаммам был построен в XVI веке, в период расцвета Бухары как одного из крупнейших городов Великого шелкового пути. Большая часть сооружения находится ниже уровня земли — так средневековые мастера сохраняли тепло зимой и прохладу летом. Именно поэтому снаружи видны лишь купола с небольшими световыми отверстиями, через которые внутрь проникают мягкие лучи солнца.Внутри хаммама сохранились древние кирпичные своды, мраморные лежаки и сложная система помещений, соединенных арочными проходами. Свет, проходящий через круглые отверстия в куполах, рассеивается по стенам и создает почти мистическую атмосферу.По его словам, бухарские банные традиции формировались веками и передавались внутри семей мастеров.Исторически хаммамы играли в Бухаре особую роль. Это были не только бани, но и важные общественные пространства, где встречались купцы, путешественники и ремесленники. Само название "Бозори Корд" связано со старинным рынком ножей, который когда-то располагался рядом.Сегодня в Бухаре сохранилось лишь несколько действующих исторических хаммамов, и Бозори Корд остается одним из самых известных среди них. Несмотря на почтенный возраст, баня продолжает работать по своему первоначальному назначению.Посетителям предлагают традиционные процедуры: прогрев в парной, очищение кожи специальными шелковыми мешочками, мыльный массаж, пилинг, растирания с использованием натуральных смесей и отдых в прохладных помещениях после жара.Полный ритуал занимает более двух часов. За это время посетитель проходит через несколько температурных зон: от горячих помещений к более прохладным залам отдыха. Именно такая система веками считалась важной частью восточной банной культуры.Сегодня хаммам стал не только местом отдыха, но и одной из туристических достопримечательностей Бухары. Внутри можно увидеть фотографии, рассказывающие о жизни бани, старинную утварь и элементы традиционного восточного интерьера. А на крыше сооружения хорошо видны знаменитые купола, под которыми уже пять столетий продолжается жизнь древнего хаммама.Для фотографов это место представляет особую ценность. Световые колодцы под куполами, фактура старого кирпича, влажный воздух и сложная геометрия арок создают редкую визуальную атмосферу, в которой современность почти исчезает.Хаммам Бозори Корд остается одним из немногих мест в Центральной Азии, где традиции средневековой восточной бани продолжают жить не как музейный экспонат, а как часть повседневной жизни старого города.

