Под куполами времени: в Бухаре уже пять столетий существует хаммам Бозори Корд
В центре Бухары до сих пор работает хаммам XVI века — Бозори Корд. Под древними куполами здесь сохранились традиции восточной бани и атмосфера средневекового города, которые сегодня привлекают туристов со всего мира.
2026-05-31T18:10+0500
2026-05-31T18:10+0500
© Sputnik / Бахром Хатамов — Древний хаммам XVI века — Бозори Корд в Бухаре
Древний хаммам XVI века — Бозори Корд в Бухаре
© Sputnik / Бахром Хатамов
В центре Бухары до сих пор работает хаммам XVI века — Бозори Корд. Под древними куполами здесь сохранились традиции восточной бани и атмосфера средневекового города, которые сегодня привлекают туристов со всего мира.
Среди лабиринтов старого города Бухары, рядом с торговыми куполами и древними базарами, скрывается один из самых необычных памятников архитектуры — хаммам Бозори Корд. Снаружи он кажется неприметным: массивные кирпичные стены и полусферические купола выступают над улицами старого квартала. Но за деревянными дверями открывается пространство, где время словно остановилось несколько столетий назад.
Хаммам был построен в XVI веке, в период расцвета Бухары как одного из крупнейших городов Великого шелкового пути. Большая часть сооружения находится ниже уровня земли — так средневековые мастера сохраняли тепло зимой и прохладу летом. Именно поэтому снаружи видны лишь купола с небольшими световыми отверстиями, через которые внутрь проникают мягкие лучи солнца.
Внутри хаммама сохранились древние кирпичные своды, мраморные лежаки и сложная система помещений, соединенных арочными проходами. Свет, проходящий через круглые отверстия в куполах, рассеивается по стенам и создает почти мистическую атмосферу.
"Хаммам — это древнейший общественный комплекс, который сохранил в себе обычаи хаммамного ремесла. Мастера учились этому делу у своих предков", — рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан администратор хаммама Бобур Сатторов.

По его словам, бухарские банные традиции формировались веками и передавались внутри семей мастеров.
Исторически хаммамы играли в Бухаре особую роль. Это были не только бани, но и важные общественные пространства, где встречались купцы, путешественники и ремесленники. Само название "Бозори Корд" связано со старинным рынком ножей, который когда-то располагался рядом.
Сегодня в Бухаре сохранилось лишь несколько действующих исторических хаммамов, и Бозори Корд остается одним из самых известных среди них. Несмотря на почтенный возраст, баня продолжает работать по своему первоначальному назначению.
Посетителям предлагают традиционные процедуры: прогрев в парной, очищение кожи специальными шелковыми мешочками, мыльный массаж, пилинг, растирания с использованием натуральных смесей и отдых в прохладных помещениях после жара.
"Все процедуры направлены на восстановление организма. Гостям делают пилинг, мыльный и мануальный массаж, а после хаммама обязательно дают время остыть и выпить травяной чай", — отмечает Бобур Сатторов.

Полный ритуал занимает более двух часов. За это время посетитель проходит через несколько температурных зон: от горячих помещений к более прохладным залам отдыха. Именно такая система веками считалась важной частью восточной банной культуры.
Сегодня хаммам стал не только местом отдыха, но и одной из туристических достопримечательностей Бухары. Внутри можно увидеть фотографии, рассказывающие о жизни бани, старинную утварь и элементы традиционного восточного интерьера. А на крыше сооружения хорошо видны знаменитые купола, под которыми уже пять столетий продолжается жизнь древнего хаммама.
Для фотографов это место представляет особую ценность. Световые колодцы под куполами, фактура старого кирпича, влажный воздух и сложная геометрия арок создают редкую визуальную атмосферу, в которой современность почти исчезает.
Хаммам Бозори Корд остается одним из немногих мест в Центральной Азии, где традиции средневековой восточной бани продолжают жить не как музейный экспонат, а как часть повседневной жизни старого города.
