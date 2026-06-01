Врач объяснил, чем опасны ссоры по вечерам
По мнению эксперта, при наличии ряда заболеваний любой стрессовый фактор "может поставить точку".
2026-06-01T22:01+0500
Ссоры по вечерам могут быть смертельно опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.По словам Мясникова, для здоровых людей вечерние ссоры не представляют особой опасности, но для лиц с высоким давлением, повышенным холестерином, лишним весом или заболеваниями сердца, риски возрастают в разы. По мнению эксперта, в такой ситуации любой стрессовый фактор "может поставить точку".
мнение эксперта, семейная ссора, здоровье, заболевания
22:01 01.06.2026
CC0 / Eric Ward / Ссора между мужчиной и женщиной
Ссора между мужчиной и женщиной - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2026
Ссоры по вечерам могут быть смертельно опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

"У человека с предынфарктным состоянием вот эта (привычка — прим. ред.) — выяснять отношения вечером — конечно, может закончиться реально плохо", — предупредил он в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам Мясникова, для здоровых людей вечерние ссоры не представляют особой опасности, но для лиц с высоким давлением, повышенным холестерином, лишним весом или заболеваниями сердца, риски возрастают в разы. По мнению эксперта, в такой ситуации любой стрессовый фактор "может поставить точку".
