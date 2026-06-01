https://uz.sputniknews.ru/20260601/eaes-i-tunis-provedut-peregovory-po-usloviyam-besposhlinnoy-torgovli-57991082.html

ЕАЭС и Тунис проведут переговоры по условиям беспошлинной торговли

ЕАЭС и Тунис проведут переговоры по условиям беспошлинной торговли

Sputnik Узбекистан

Переговорный процесс по формированию оптимальных условий доступа на рынки будет строиться на принципах взаимной выгоды, принимая во внимание задачи экономического развития каждого из государств.

2026-06-01T10:29+0500

2026-06-01T10:29+0500

2026-06-01T10:34+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

тунис

переговоры

торговля

пошлины

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41312421_143:309:2903:1861_1920x0_80_0_0_8e59caf30ffe80a450867c83b1f3509e.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Евразийский экономический союз и Тунис начнут переговоры по условиям беспошлинной торговли, сообщает пресс-служба ЕЭК.Соответствующее решение приняли по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане.По мнению министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, ЕАЭС и Тунис обладают ресурсом как для повышения уровня конкурентоспособности национальных промышленных производств, так и для углубления двусторонней торговли через улучшение условий доступа на рынки друг друга.По экспертным оценкам, текущий уровень делового партнерства между сторонами демонстрирует высокий нереализованный потенциал. Переход на либерализацию торговли и снижение административных барьеров придадут дополнительный импульс экспортно-импортным операциям. Комиссия выделила ключевые товарные группы стран ЕАЭС с наибольшими возможностями роста поставок на тунисский рынок:Переговорный процесс по формированию оптимальных условий доступа на рынки будет строиться на принципах взаимной выгоды, принимая во внимание задачи экономического развития каждого из государств, добавили в ЕЭК.

тунис

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, тунис, переговоры, торговля, пошлины, еэк