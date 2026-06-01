https://uz.sputniknews.ru/20260601/eaes-i-tunis-provedut-peregovory-po-usloviyam-besposhlinnoy-torgovli-57991082.html
ЕАЭС и Тунис проведут переговоры по условиям беспошлинной торговли
ЕАЭС и Тунис проведут переговоры по условиям беспошлинной торговли
Sputnik Узбекистан
Переговорный процесс по формированию оптимальных условий доступа на рынки будет строиться на принципах взаимной выгоды, принимая во внимание задачи экономического развития каждого из государств.
2026-06-01T10:29+0500
2026-06-01T10:29+0500
2026-06-01T10:34+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
тунис
переговоры
торговля
пошлины
еэк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41312421_143:309:2903:1861_1920x0_80_0_0_8e59caf30ffe80a450867c83b1f3509e.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Евразийский экономический союз и Тунис начнут переговоры по условиям беспошлинной торговли, сообщает пресс-служба ЕЭК.Соответствующее решение приняли по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане.По мнению министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, ЕАЭС и Тунис обладают ресурсом как для повышения уровня конкурентоспособности национальных промышленных производств, так и для углубления двусторонней торговли через улучшение условий доступа на рынки друг друга.По экспертным оценкам, текущий уровень делового партнерства между сторонами демонстрирует высокий нереализованный потенциал. Переход на либерализацию торговли и снижение административных барьеров придадут дополнительный импульс экспортно-импортным операциям. Комиссия выделила ключевые товарные группы стран ЕАЭС с наибольшими возможностями роста поставок на тунисский рынок:Переговорный процесс по формированию оптимальных условий доступа на рынки будет строиться на принципах взаимной выгоды, принимая во внимание задачи экономического развития каждого из государств, добавили в ЕЭК.
тунис
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41312421_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_84e84ce925e13e2295b9be2bd7e2f64d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, тунис, переговоры, торговля, пошлины, еэк
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, тунис, переговоры, торговля, пошлины, еэк
ЕАЭС и Тунис проведут переговоры по условиям беспошлинной торговли
10:29 01.06.2026 (обновлено: 10:34 01.06.2026)
Переговорный процесс по формированию оптимальных условий доступа на рынки будет строиться на принципах взаимной выгоды, принимая во внимание задачи экономического развития каждого из государств.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Евразийский экономический союз и Тунис начнут переговоры по условиям беспошлинной торговли, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Соответствующее решение приняли по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане.
“Главы государств Евразийского экономического союза поддержали предложение об официальном старте переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Тунисской Республикой”, — говорится в сообщении.
По мнению министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, ЕАЭС и Тунис обладают ресурсом как для повышения уровня конкурентоспособности национальных промышленных производств, так и для углубления двусторонней торговли через улучшение условий доступа на рынки друг друга.
По экспертным оценкам, текущий уровень делового партнерства между сторонами демонстрирует высокий нереализованный потенциал. Переход на либерализацию торговли и снижение административных барьеров придадут дополнительный импульс экспортно-импортным операциям.
Комиссия выделила ключевые товарные группы стран ЕАЭС с наибольшими возможностями роста поставок на тунисский рынок:
химическая промышленность;
лесопромышленный комплекс;
Переговорный процесс по формированию оптимальных условий доступа на рынки будет строиться на принципах взаимной выгоды, принимая во внимание задачи экономического развития каждого из государств, добавили в ЕЭК.