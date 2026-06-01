Экономический форум "Беларусь – Центральная Азия" пройдет в Бресте — дата

2026-06-01T17:30+0500

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Экономический форум "Беларусь – Центральная Азия" пройдет в Бресте 17 июня, сообщает БелТА.Мероприятие объединит более 150 представителей бизнеса, а также зарубежных экспертов с опытом работы со странами Центральноазиатского региона в различных сферах.Предметом обсуждения станут актуальные стратегии и практики выхода белорусских производителей на быстрорастущий рынок Центральной Азии."На фоне меняющейся мировой экономики, глобальной перестройки цепочек поставок важность сотрудничества Беларуси с демонстрирующими динамичный экономический рост странами Центральной Азии все более возрастает, создавая новые возможности для отечественного экспорта и диверсификации рынков. Форум-практикум позволит обсудить перспективные направления и существующие барьеры в торговле, получить пошаговый инструментарий от экспертов-практиков по выходу на рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана", — отметил гендиректор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун.На форуме представят обзор рынков каждой из 5 стран Центральной Азии, рассмотрят практические аспекты ведения торговли, проблематику ВЭД, виды нетарифных барьеров, успешные стратегии продвижения белорусских брендов: от экспорта до кооперации и локализации, эффективные способы самопрезентации на рынках, региональные культурные особенности.Рекомендации экспертов будут касаться выбора ниши и партнера, выхода на устойчивый экспорт с минимальными рисками. Для участников форума-практикума подготовили специально подготовленные гайды по работе на рынках стран Центральной Азии.

