Нацкомстат Узбекистана рассказал, сколько детей проживает в республике

01.06.2026, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане проживает более 11 630 879 детей в возрасте от 0 до 14 лет, сообщает статведомство республики.Из них:Общее население республики по данным на 1 июня составляет 38 485 280.Ежегодно 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Цель праздника — привлечь внимание к правам детей, проблемам детства и необходимости создать безопасную и благополучную среду для подрастающего поколения.

