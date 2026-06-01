"Планета детства": в Ташкенте открылась выставка детского рисунка — фото

Экспозицию приурочили Международному дню защиты детей — 1 июня. В рамках открытия выставки также прошли презентация специальных почтовых марок "Мир глазами детей" и торжественная церемония гашения памятной марки

В первый день лета Галерея изобразительного искусства Узбекистана стала площадкой для яркого праздника детского творчества. Выставка "Планета детства" объединила работы юных художников, которые через рисунки представили свое видение мира, дружбы, семьи, природы и будущего.Детские рисунки отражают искренний взгляд на окружающее и напоминают всем нам о важности сохранения доброты, мира и творческого начала в каждом человеке.Особым событием программы стала презентация специальных почтовых марок "Мир глазами детей", организованная совместно с АО "Узбекистон почтаси", министерством цифровых технологий и Академией художеств Узбекистана. А завершилось мероприятие торжественной церемонией гашения памятной марки, посвященной Международному дню защиты детей.Выставка и филателистическая программа стали важным напоминанием о необходимости поддержки детского творчества, развития художественного образования и сохранения культурных ценностей через искусство. Яркие моменты выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

