Расписание матчей сборной Узбекистана на ЧМ по футболу — инфографика
Сборная республики успешно прошла квалификацию на чемпионат мира 2026, впервые в своей истории завоевав путевку в финальную часть турнира. Команда уверенно провела отборочный цикл в азиатской зоне, демонстрируя стабильные результаты и обыгрывая прямых конкурентов
Сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу 2026. Команда республики — единственная из стран СНГ попала на мундиаль. Самый известный спортивный турнир в мире пройдет сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде, с форматом до 48 команд.
Команда Узбекистана попала в группу K и выйдет на поле против Португалии, ДР Конго и Колумбии. Также Узбекистан проведет товарищеские матчи с Канадой и Нидерландами перед ЧМ-2026.
Встреча с канадцами состоится во вторник, 2 июня, в 06.00 по ташкентскому времени на стадионе Commonwealth. Узбекистанцы выступят в белой форме, а вратарь проведет матч в экипировке зеленого цвета.
Со сборной Нидерландов команда Узбекистана встретится 8 июня на стадионе Icahn Stadium в Нью-Йорке.
Расписание матчей сборной Узбекистана на ЧМ по футболу — в инфографике Sputnik Узбекистан
