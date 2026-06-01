Россия призвала ОБСЕ к объективной оценке преступлений Киева против русскоязычных детей
Российская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия
2026-06-01T11:27+0500
11:27 01.06.2026 (обновлено: 12:18 01.06.2026)
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Россия призвала профильные структуры ОБСЕ и генсека организации объективно оценить преступления Киева против русскоязычных детей, сообщает РИА Новости.
"Профильные структуры этой организации, а также генсекретарь должны дать объективную оценку систематическим многолетним преступлениям киевской хунты против русскоязычных детей на Украине", — сказал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью агентству.
Дипломат также напомнил о хладнокровном убийстве подростков в Старобельске.
Напомним, что глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Кроме того, Дмитрий Полянский сообщил о планах российской миссии при ОБСЕ довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия.
По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой на конец апреля 2026 года, количество погибших детей на территории республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 253 человека, раненых — 1 051.
Ранее российский МИД опубликовал доклад "О ситуации с правами человека на Украине", в котором указано, что в процессе освобождения республик Донбасса выявили факты, свидетельствующие о незаконной эвакуации киевскими властями в страны Запада тысяч несовершеннолетних. В дипведомстве также отмечали, что все подтверждающие документы при этом уничтожали.