Россия призвала ОБСЕ к объективной оценке преступлений Киева против русскоязычных детей

Российская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия

2026-06-01T11:27+0500

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Россия призвала профильные структуры ОБСЕ и генсека организации объективно оценить преступления Киева против русскоязычных детей, сообщает РИА Новости.Дипломат также напомнил о хладнокровном убийстве подростков в Старобельске.Напомним, что глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.Кроме того, Дмитрий Полянский сообщил о планах российской миссии при ОБСЕ довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия.По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой на конец апреля 2026 года, количество погибших детей на территории республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 253 человека, раненых — 1 051.Ранее российский МИД опубликовал доклад "О ситуации с правами человека на Украине", в котором указано, что в процессе освобождения республик Донбасса выявили факты, свидетельствующие о незаконной эвакуации киевскими властями в страны Запада тысяч несовершеннолетних. В дипведомстве также отмечали, что все подтверждающие документы при этом уничтожали.

