СВО: российская армия освободила Тихоновку в ДНР

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям “Южной” группировки войск

2026-06-01T15:00+0500

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили Тихоновку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям “Южной” группировки войск. ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне ответственности "Южной" группировки, добавили в Минобороны РФ.Бойцы “Юга” нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошное и Константиновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 120-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", — говорится в сводке российского военного ведомства.

