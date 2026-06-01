https://uz.sputniknews.ru/20260601/v-samarkande-vybrali-luchshix-baxshi-strany-58002665.html

Голоса эпоса: в Самарканде выбрали лучших бахши страны

Голоса эпоса: в Самарканде выбрали лучших бахши страны

Sputnik Узбекистан

Конкурс, направленный на сохранение и популяризацию национального эпического наследия, поддержку молодых талантов и развитие традиций устного народного творчества, организовали в третий раз

2026-06-01T16:01+0500

2026-06-01T16:01+0500

2026-06-01T16:01+0500

общество

культура

искусство

культурные ценности

самаркандская область

творчество

конкурс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/01/57988997_0:518:2718:2047_1920x0_80_0_0_725b148e1dc719ceb5b178ecbddf8f3d.jpg

САМАРКАНД, 1 июн — Sputnik. В Самаркандской области завершился республиканский конкурс бахши "Мелодии Кошрабада", объединивший более 50 исполнителей народного эпоса и фольклористов со всех регионов Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.Творческое состязание проводится в третий раз и направлено на сохранение и популяризацию национального эпического наследия, поддержку молодых талантов и развитие традиций устного народного творчества.В течение нескольких дней участники демонстрировали мастерство исполнения дастанов и народных сказаний. Со сцены звучали как классические произведения узбекского эпоса — "Алпомыш", "Гуругли" и "Кунтугмыш", так и менее известные образцы народного творчества. Бахши представляли различные школы и традиции сказительства.Выступления певцов оценивали в двух возрастных категориях. Так, среди участников в возрасте от 10 до 19 лет Гран-при завоевал Илхом Рахимов. Первое место занял Аъзам Аллаев, второе — Бунёд Джуракулов, третье — Азамат Элмуратов.В категории старше 20 лет обладателем Гран-при стал Дониёр Тошмуродов. Первое место присудили Нозиме Чоршанбиевой, второе — Жамшиду Усмонову, третье — Абдулхафизу Нормуродову.Жюри также определило победителей в специальных номинациях. К примеру, самым эрудированным бахши по итогам конкурса признали Равшана Очилова, а Саиднаби Бойкулов из Ташкента стал самым активным бахши в социальных сетях.Победители и призеры конкурса получили дипломы, памятные подарки, денежные сертификаты и специальные призы организаторов. Размер поощрений составил от 1,5 до 10 млн сумов.В рамках фестиваля также прошли научно-практическая конференция, мастер-классы, народные гуляния и гала-концерт с участием известных артистов страны.

самаркандская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, культура, искусство, культурные ценности, самаркандская область, творчество, конкурс