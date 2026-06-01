Голоса эпоса: в Самарканде выбрали лучших бахши страны
Конкурс, направленный на сохранение и популяризацию национального эпического наследия, поддержку молодых талантов и развитие традиций устного народного творчества, организовали в третий раз.
САМАРКАНД, 1 июн — Sputnik. В Самаркандской области завершился республиканский конкурс бахши "Мелодии Кошрабада", объединивший более 50 исполнителей народного эпоса и фольклористов со всех регионов Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.
От Алпамыша до Кунтугмыша: в Самарканде подвели итоги конкурса бахши "Мелодии Кошрабада"
Творческое состязание проводится в третий раз и направлено на сохранение и популяризацию национального эпического наследия, поддержку молодых талантов и развитие традиций устного народного творчества.
В течение нескольких дней участники демонстрировали мастерство исполнения дастанов и народных сказаний. Со сцены звучали как классические произведения узбекского эпоса — "Алпомыш", "Гуругли" и "Кунтугмыш", так и менее известные образцы народного творчества. Бахши представляли различные школы и традиции сказительства.
От Алпамыша до Кунтугмыша: в Самарканде подвели итоги конкурса бахши "Мелодии Кошрабада"
Выступления певцов оценивали в двух возрастных категориях. Так, среди участников в возрасте от 10 до 19 лет Гран-при завоевал Илхом Рахимов. Первое место занял Аъзам Аллаев, второе — Бунёд Джуракулов, третье — Азамат Элмуратов.
В категории старше 20 лет обладателем Гран-при стал Дониёр Тошмуродов. Первое место присудили Нозиме Чоршанбиевой, второе — Жамшиду Усмонову, третье — Абдулхафизу Нормуродову.
От Алпамыша до Кунтугмыша: в Самарканде подвели итоги конкурса бахши "Мелодии Кошрабада"
Жюри также определило победителей в специальных номинациях. К примеру, самым эрудированным бахши по итогам конкурса признали Равшана Очилова, а Саиднаби Бойкулов из Ташкента стал самым активным бахши в социальных сетях.
В Самаркандской области завершился республиканский конкурс бахши "Мелодии Кошрабада"
Победители и призеры конкурса получили дипломы, памятные подарки, денежные сертификаты и специальные призы организаторов. Размер поощрений составил от 1,5 до 10 млн сумов.
"Народным эпосом занимаюсь более пяти лет. В этом году мне посчастливилось выступить на одной сцене с известными бахши страны. Я исполнил дастан "Авазхон" и получил огромный опыт. Конечно, хотелось занять первое место, но само участие в таком конкурсе для меня — уже большая победа", — рассказал 17-летний призер конкурса Бунёд Джуракулов из Самаркандской области.
В рамках фестиваля также прошли научно-практическая конференция, мастер-классы, народные гуляния и гала-концерт с участием известных артистов страны.