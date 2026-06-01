В СНГ появится базовая организация по повышению квалификации судебных экспертов

Она будет заниматься повышением квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности для органов государств Содружества, а также координацией разработки моделей образовательных программ с учетом их потребностей

2026-06-01T10:06+0500

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В СНГ появится базовая организация по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности, сообщает Исполком Содружества.Соответствующий проект Решения Совета министров иностранных дел СНГ доработали и согласовали эксперты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ с учетом замечаний и предложений России и Таджикистана.Участники детально разобрали ключевые разделы проекта, обменялись мнениями, обозначили точки соприкосновения, наметили пути решения оставшихся вопросов, выработали важные практические предложения по программам обучения судебных экспертов Содружества.Как отмечалось, за время работы института переподготовку и повышение квалификации в нем прошли более 10 тыс. судебных экспертов не только из Беларуси, но и экспертных ведомств Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Вьетнама.В качестве базовой организации институт будет заниматься повышением квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности для органов государств СНГ, а также координацией разработки моделей образовательных программ с учетом их потребностей.Кроме того, его задачи включают экспертную проработку и участие в подготовке проектов документов для принятия в рамках СНГ, относящихся к компетенции базовой организации, проведение научных и практических мероприятий по профильной тематике, издание и распространение научных, учебных и информационно-аналитических материалов по направлениям деятельности.

