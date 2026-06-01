В СНГ появится базовая организация по повышению квалификации судебных экспертов
Она будет заниматься повышением квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности для органов государств Содружества, а также координацией разработки моделей образовательных программ с учетом их потребностей
2026-06-01T10:32+0500
Новости
10:06 01.06.2026 (обновлено: 10:32 01.06.2026)
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В СНГ появится базовая организация по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности, сообщает Исполком Содружества.
Соответствующий проект Решения Совета министров иностранных дел СНГ доработали и согласовали эксперты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ с учетом замечаний и предложений России и Таджикистана.
Участники детально разобрали ключевые разделы проекта, обменялись мнениями, обозначили точки соприкосновения, наметили пути решения оставшихся вопросов, выработали важные практические предложения по программам обучения судебных экспертов Содружества.
“Статус базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности планируется придать государственному учреждению образования "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, за время работы института переподготовку и повышение квалификации в нем прошли более 10 тыс. судебных экспертов не только из Беларуси, но и экспертных ведомств Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Вьетнама.
В качестве базовой организации институт будет заниматься повышением квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности для органов государств СНГ, а также координацией разработки моделей образовательных программ с учетом их потребностей.
Кроме того, его задачи включают экспертную проработку и участие в подготовке проектов документов для принятия в рамках СНГ, относящихся к компетенции базовой организации, проведение научных и практических мероприятий по профильной тематике, издание и распространение научных, учебных и информационно-аналитических материалов по направлениям деятельности.