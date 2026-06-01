В Ташкенте завершился этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту
В соревнованиях приняли участие 28 автомобилей из Узбекистана, Латвии, России, Казахстана, Кыргызстана и Японии.
2026-06-01T10:02+0500
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Ташкенте завершился этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он прошел под эгидой Национальной федерации автоспорта и картинга Узбекистана, Федерации автомотоспорта и дорожной безопасности Кыргызстана и Федерации автомотоспорта Казахстана при поддержке Минспорта РУз, а также CADS и MF.В соревнованиях приняли участие 28 автомобилей из Узбекистана, Латвии, России, Казахстана, Кыргызстана и Японии. В рамках мероприятия прошел этап чемпионата по кольцевым гонкам в цифровом автоспорте (eSports GT3 Championship)”.По итогам состязаний победителем стал Андрей Чёлушкин, второе и третье места заняли Олег Хридочкин и Николас Бертанс.По словам самого молодого пилота Центральной Азии по дрифту, мастера спорта международного класса по картингу 16-летнего Сен Ман Ли, такие масштабные соревнования впервые прошли в Узбекистане. Дрифт — это очень зрелищный и вместе с тем очень опасный вид спорта, поскольку представляет собой контролируемый занос авто. Автомобили передвигаются очень близко друг к другу. При этом необходимо доверять своему сопернику, рассказал он.Для справки: дрифт — это техника управления автомобилем, при которой водитель сознательно "выводит" машину из сцепления с дорогой, заставляя задние колеса скользить по асфальту. При таком стиле езды автомобиль находится в управляемом заносе, а задача пилота — удерживать машину под контролем и аккуратно преодолевать повороты на высокой скорости.
