https://uz.sputniknews.ru/20260601/v-tashkente-zavershilsya-etap-otkrytogo-kubka-tsentralnoy-azii-po-driftu-57989732.html

В Ташкенте завершился этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту

В Ташкенте завершился этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту

Sputnik Узбекистан

В соревнованиях приняли участие 28 автомобилей из Узбекистана, Латвии, России, Казахстана, Кыргызстана и Японии.

2026-06-01T09:39+0500

2026-06-01T09:39+0500

2026-06-01T10:02+0500

гонки

дрифт-шоу

узбекистан

ташкент

центральная азия

автомобили

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/01/57989567_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3a1b4a97585df379d6d65e0a0d5d134e.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Ташкенте завершился этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он прошел под эгидой Национальной федерации автоспорта и картинга Узбекистана, Федерации автомотоспорта и дорожной безопасности Кыргызстана и Федерации автомотоспорта Казахстана при поддержке Минспорта РУз, а также CADS и MF.В соревнованиях приняли участие 28 автомобилей из Узбекистана, Латвии, России, Казахстана, Кыргызстана и Японии. В рамках мероприятия прошел этап чемпионата по кольцевым гонкам в цифровом автоспорте (eSports GT3 Championship)”.По итогам состязаний победителем стал Андрей Чёлушкин, второе и третье места заняли Олег Хридочкин и Николас Бертанс.По словам самого молодого пилота Центральной Азии по дрифту, мастера спорта международного класса по картингу 16-летнего Сен Ман Ли, такие масштабные соревнования впервые прошли в Узбекистане. Дрифт — это очень зрелищный и вместе с тем очень опасный вид спорта, поскольку представляет собой контролируемый занос авто. Автомобили передвигаются очень близко друг к другу. При этом необходимо доверять своему сопернику, рассказал он.Для справки: дрифт — это техника управления автомобилем, при которой водитель сознательно "выводит" машину из сцепления с дорогой, заставляя задние колеса скользить по асфальту. При таком стиле езды автомобиль находится в управляемом заносе, а задача пилота — удерживать машину под контролем и аккуратно преодолевать повороты на высокой скорости.

узбекистан

ташкент

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

гонки, дрифт-шоу, узбекистан, ташкент, центральная азия, автомобили