https://uz.sputniknews.ru/20260602/dlya-omolojeniya-i-ne-tolko-vrach-raskryla-poleznye-svoystva-chereshni-58028652.html
Для омоложения и не только: врач раскрыла полезные свойства черешни
Для омоложения и не только: врач раскрыла полезные свойства черешни
Sputnik Узбекистан
Суточная норма черешни для здорового человека составляет 150-200 граммов, но не более 300 граммов
2026-06-02T22:02+0500
2026-06-02T22:02+0500
2026-06-02T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
черешня
витамины
здоровье
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Многие любители черешни с нетерпением ждут начала ее сезона. Что вполне закономерно, ведь плоды черешни не только очень вкусные, но и чрезвычайно полезные для здоровья, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.По словам специалиста, черешня богата витамином С.Пользу черешни также увеличивают содержащиеся в ней калий и магний.Кроме того, черешня действует и как легкое снотворное.При этом она предупредила, что, как у любого продукта, у черешни есть и свои ограничения.В заключение она сообщила, что суточная норма черешни для здорового человека — 150-200 граммов, но не более 300 граммов.
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MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, черешня, витамины, здоровье
мнение эксперта, черешня, витамины, здоровье
Для омоложения и не только: врач раскрыла полезные свойства черешни
Суточная норма черешни для здорового человека составляет 150-200 граммов, но не более 300 граммов.
Многие любители черешни с нетерпением ждут начала ее сезона. Что вполне закономерно, ведь плоды черешни не только очень вкусные, но и чрезвычайно полезные для здоровья, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.
По словам специалиста, черешня богата витамином С.
"В черешне есть каратиноиды, особенно богата ими желтая черешня. А вот черешня красная или бордовая содержит много полифенолов, флавоноидов – это мощные антиоксиданты. Если каратиноиды больше специализируются на обновлении слизистых, хорошо воздействуют на сумеречное зрение и снимают воспаление, то полифенолы они омолаживают клетки, снижают уровень боли, препятствует развитию таких серьезных заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и онкология", — пояснила Соломатина.
Пользу черешни также увеличивают содержащиеся в ней калий и магний.
"Калий выводит излишки жидкости из организма, помогает лучше работать сердечной мышце, понижает давление. Там есть и магний, который тоже благоприятно воздействует на сосуды и, с одной стороны, успокаивают, с другой стороны, магний необходим для производства энергии", — отметила специалист.
Кроме того, черешня действует и как легкое снотворное.
"В черешне есть мелатонин, который необходим для нормального засыпания. А когда мы засыпаем, наш организм начинает работу по своей реконструкции. Так что черешня — вот такое легкое снотворное", — добавила Соломатина.
При этом она предупредила, что, как у любого продукта, у черешни есть и свои ограничения.
"Иногда бывают аллергические реакции. Осторожно давать детям, потому что неизвестно, какая будет реакция. Органические кислоты, которые содержатся в черешне могут раздражающе воздействовать на желудочно- кишечный тракт, особенно когда мы ее едим натощак. Сладкая черешня — риск для диабетиков", — подчеркнула диетолог.
В заключение она сообщила, что суточная норма черешни для здорового человека — 150-200 граммов, но не более 300 граммов.