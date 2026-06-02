https://uz.sputniknews.ru/20260602/dlya-omolojeniya-i-ne-tolko-vrach-raskryla-poleznye-svoystva-chereshni-58028652.html

Для омоложения и не только: врач раскрыла полезные свойства черешни

Для омоложения и не только: врач раскрыла полезные свойства черешни

Sputnik Узбекистан

Суточная норма черешни для здорового человека составляет 150-200 граммов, но не более 300 граммов

2026-06-02T22:02+0500

2026-06-02T22:02+0500

2026-06-02T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

черешня

витамины

здоровье

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Многие любители черешни с нетерпением ждут начала ее сезона. Что вполне закономерно, ведь плоды черешни не только очень вкусные, но и чрезвычайно полезные для здоровья, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.По словам специалиста, черешня богата витамином С.Пользу черешни также увеличивают содержащиеся в ней калий и магний.Кроме того, черешня действует и как легкое снотворное.При этом она предупредила, что, как у любого продукта, у черешни есть и свои ограничения.В заключение она сообщила, что суточная норма черешни для здорового человека — 150-200 граммов, но не более 300 граммов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, черешня, витамины, здоровье