Ферганский областной русский драмтеатр впервые гастролирует в Приморье
"Большие гастроли" – это грандиозный проект, объединяющий народы разных стран в единое культурное пространство любви к русской культуре и русскому языку. Спектакли театра из Ферганы в рамках данного проекта представляют зрителям Владивостока и Уссурийска
2026-06-02T11:00+0500
11:00 02.06.2026 (обновлено: 11:33 02.06.2026)
Подписаться
“Большие гастроли” — это грандиозный проект, объединяющий народы разных стран в единое культурное пространство любви к русской культуре и русскому языку. Спектакли театра из Ферганы в рамках данного проекта представляют зрителям Владивостока и Уссурийска.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Ферганский областной русский драматический театр с 26 мая по 6 июня впервые находится с гастролями в Приморье, сообщается на сайте Росконцерта.
Программа “Большие гастроли” — это грандиозный проект, объединяющий народы разных стран в единое культурное пространство любви к русской культуре и русскому языку. Ее реализует ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.
“Для Ферганского областного русского драматического театра очень важно участие в этом проекте, это большая честь и исключительная возможность – показать спектакли нашего театра российскому зрителю, услышать их мнение о нашем творчестве, познакомиться с работой российских театров. Ферганский областной русский драматический театр в первый раз гастролирует в Приморском крае, мы никогда прежде не ездили на такие большие расстояния”, — рассказала директор Ферганского областного русского драматического театра Юлия Мадалиева.
На сценах Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького и Уссурийского театра драмы имени В. Ф. Комиссаржевской проходит показ спектакля "Луна для Шаха Бахрама", посвященный любви персидского шаха и китайской принцессы. Постановка основана на произведении, вошедшем в поэтический цикл "Хамса" Алишера Навои. Также в программе для взрослых и маленьких зрителей — комедия-балаган Михаила Зощенко "Сила таланта" и музыкальная сказка "Все мыши любят сыр" Дюлы Урбана.
Для справки: истоки нынешнего Ферганского областного русского драматического театра берут свое начало с творчества полупрофессиональной труппы, выступавшей с 1923 года перед фасадом кинотеатра "Новая эра" под руководством режиссера Бориса Горбеева. Сегодня в действующем репертуаре театра 23 спектакля для детей и взрослых.
