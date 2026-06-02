https://uz.sputniknews.ru/20260602/ferganskiy-oblastnoy-russkiy-dramteatr-vpervye-gastroliruet-v-primore-58028141.html

Ферганский областной русский драмтеатр впервые гастролирует в Приморье

Ферганский областной русский драмтеатр впервые гастролирует в Приморье

Sputnik Узбекистан

“Большие гастроли” – это грандиозный проект, объединяющий народы разных стран в единое культурное пространство любви к русской культуре и русскому языку. Спектакли театра из Ферганы в рамках данного проекта представляют зрителям Владивостока и Уссурийска

2026-06-02T11:00+0500

2026-06-02T11:00+0500

2026-06-02T11:33+0500

культура

искусство

театр

фергана

приморье

россия

гастроли

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/02/58027547_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_bf1a0985f1332733ddd37e17850c0fc0.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Ферганский областной русский драматический театр с 26 мая по 6 июня впервые находится с гастролями в Приморье, сообщается на сайте Росконцерта.Программа “Большие гастроли” — это грандиозный проект, объединяющий народы разных стран в единое культурное пространство любви к русской культуре и русскому языку. Ее реализует ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.На сценах Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького и Уссурийского театра драмы имени В. Ф. Комиссаржевской проходит показ спектакля "Луна для Шаха Бахрама", посвященный любви персидского шаха и китайской принцессы. Постановка основана на произведении, вошедшем в поэтический цикл "Хамса" Алишера Навои. Также в программе для взрослых и маленьких зрителей — комедия-балаган Михаила Зощенко "Сила таланта" и музыкальная сказка "Все мыши любят сыр" Дюлы Урбана.Для справки: истоки нынешнего Ферганского областного русского драматического театра берут свое начало с творчества полупрофессиональной труппы, выступавшей с 1923 года перед фасадом кинотеатра "Новая эра" под руководством режиссера Бориса Горбеева. Сегодня в действующем репертуаре театра 23 спектакля для детей и взрослых.

фергана

приморье

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

культура, искусство, театр, фергана, приморье, россия, гастроли