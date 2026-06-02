Легкая атлетика: узбекистанцы завоевали 6 медалей на молодежном чемпионате Азии
09:18 02.06.2026 (обновлено: 09:22 02.06.2026)
© telegram sputnikuzbekistan
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Юниоры Узбекистана завоевали 6 медалей на чемпионате Азии по легкой атлетике. Соревнования проходили с 28 по 31 мая в Гонконге и собрали сильнейших атлетов континента в возрасте до 20 лет, сообщает НОК.
“С 28 по 31 мая в Гонконге прошел чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Представители Узбекистана по итогам соревнований завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали”, — говорится в сообщении.
Золото
Руслан Садуллаев (метание копья)
Серебро
Тимур Насимов (5 000 метров)
Бронза
Садафбону Нусратиллоева (5 000 метров)
Садафбону Нусратиллоева (3 000 метров с препятствиями)
Дилноза Хошимова (3 000 метров)
Сарвар Мейлиев (прыжки в длину)
