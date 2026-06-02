Узбекистан поддержал сотрудничество СНГ по недопущению гонки вооружений в космосе
2026-06-02T10:24+0500
2026-06-02T10:46+0500
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан и другие страны СНГ подтвердили готовность сотрудничать по недопущению гонки вооружений в космосе, сообщает пресс-служба МИД РФ.Этот вопрос обсудили на заседании Совместной консультативной комиссии в белорусском Минске. Участники встречи подтвердили готовность продолжать взаимодействие по вопросам космической безопасности на международных площадках.Стороны отметили важность выработки согласованных подходов и продвижения совместных инициатив по созданию международного юридически обязывающего механизма, запрещающего размещение любого вида оружия в космосе, применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан и другие страны СНГ подтвердили готовность сотрудничать по недопущению гонки вооружений в космосе, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Этот вопрос обсудили на заседании Совместной консультативной комиссии в белорусском Минске. Участники встречи подтвердили готовность продолжать взаимодействие по вопросам космической безопасности на международных площадках.
“В заседании приняли участие представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ. Подтверждена готовность государств-участников СНГ продолжить сотрудничество по вопросам ПГВК, в том числе на профильных многосторонних площадках, включая Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, Конференцию по разоружению, Рабочую группу ООН открытого состава по ПГВК, учрежденную решением ГА ООН 79/512”, — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность выработки согласованных подходов и продвижения совместных инициатив по созданию международного юридически обязывающего механизма, запрещающего размещение любого вида оружия в космосе, применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
