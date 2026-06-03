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https://uz.sputniknews.ru/20260603/boytsy-spetspodrazdeleniy-uzbekistana-uchastvuyut-v-turnire-po-strelbe-v-belarusi-58049210.html
Бойцы спецподразделений Узбекистана участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси
Бойцы спецподразделений Узбекистана участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси
Sputnik Узбекистан
Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, демонстрирует высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе
2026-06-03T11:11+0500
2026-06-03T11:24+0500
турнир
стрельба
беларусь
узбекистан
омон
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Бойцы спецподразделений Узбекистана участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси, сообщает БелТА.VI открытый турнир по практической (тактической) стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения ОМОН (в Узбекистане — мобильный отряд особого назначения, МООН) стартовал накануне в колледже МВД в Минском районе одноименной области.Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, демонстрирует высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе.По его словам, данный турнир — это не просто соревнования на меткость и скорость, а важное событие, укрепляющее доверие и взаимопонимание между народами и ведомствами.Кроме того, участники соревнований ознакомятся с достопримечательностями Беларуси, побывают на промышленных гигантах страны.
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турнир, стрельба, беларусь, узбекистан, омон
турнир, стрельба, беларусь, узбекистан, омон

Бойцы спецподразделений Узбекистана участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси

11:11 03.06.2026 (обновлено: 11:24 03.06.2026)
© информационное агентство "Белта"Бойцы спецподразделений из шести стран участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси
Бойцы спецподразделений из шести стран участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2026
© информационное агентство "Белта"
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Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, демонстрирует высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Бойцы спецподразделений Узбекистана участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси, сообщает БелТА.
VI открытый турнир по практической (тактической) стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения ОМОН (в Узбекистане — мобильный отряд особого назначения, МООН) стартовал накануне в колледже МВД в Минском районе одноименной области.
Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, демонстрирует высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе.
“Для нас большая честь принимать на белорусской земле настоящих профессионалов, элиту специальных подразделений из братских и дружественных нам стран. Собрались сильнейшие команды из Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве наблюдателей рады видеть гостей из Объединенных Арабских Эмиратов. Надеюсь, что в следующем году дружины из этой страны также примут участие в состязаниях", — отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
По его словам, данный турнир — это не просто соревнования на меткость и скорость, а важное событие, укрепляющее доверие и взаимопонимание между народами и ведомствами.

"Турнир по тактической стрельбе среди спецподразделений мы проводим в шестой раз. Здесь присутствуют практики, которые ежедневно обеспечивают безопасность граждан. Многие имеют боевой опыт. Турнир — это возможность пообщаться с коллегами, но, главное, перенять новый опыт. Он организован таким образом, чтобы задачи для бойцов максимально были приближены к боевым", — подчеркнул глава белорусского правоохранительного ведомства.

Кроме того, участники соревнований ознакомятся с достопримечательностями Беларуси, побывают на промышленных гигантах страны.
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