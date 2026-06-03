Бойцы спецподразделений Узбекистана участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси
11:11 03.06.2026 (обновлено: 11:24 03.06.2026)
© информационное агентство "Белта"Бойцы спецподразделений из шести стран участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси
© информационное агентство "Белта"
Подписаться
Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, демонстрирует высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Бойцы спецподразделений Узбекистана участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси, сообщает БелТА.
VI открытый турнир по практической (тактической) стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения ОМОН (в Узбекистане — мобильный отряд особого назначения, МООН) стартовал накануне в колледже МВД в Минском районе одноименной области.
Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, демонстрирует высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе.
“Для нас большая честь принимать на белорусской земле настоящих профессионалов, элиту специальных подразделений из братских и дружественных нам стран. Собрались сильнейшие команды из Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве наблюдателей рады видеть гостей из Объединенных Арабских Эмиратов. Надеюсь, что в следующем году дружины из этой страны также примут участие в состязаниях", — отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
По его словам, данный турнир — это не просто соревнования на меткость и скорость, а важное событие, укрепляющее доверие и взаимопонимание между народами и ведомствами.
"Турнир по тактической стрельбе среди спецподразделений мы проводим в шестой раз. Здесь присутствуют практики, которые ежедневно обеспечивают безопасность граждан. Многие имеют боевой опыт. Турнир — это возможность пообщаться с коллегами, но, главное, перенять новый опыт. Он организован таким образом, чтобы задачи для бойцов максимально были приближены к боевым", — подчеркнул глава белорусского правоохранительного ведомства.
Кроме того, участники соревнований ознакомятся с достопримечательностями Беларуси, побывают на промышленных гигантах страны.