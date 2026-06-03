https://uz.sputniknews.ru/20260603/boytsy-spetspodrazdeleniy-uzbekistana-uchastvuyut-v-turnire-po-strelbe-v-belarusi-58049210.html

Бойцы спецподразделений Узбекистана участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси

Бойцы спецподразделений Узбекистана участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси

Sputnik Узбекистан

Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, демонстрирует высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе

2026-06-03T11:11+0500

2026-06-03T11:11+0500

2026-06-03T11:24+0500

турнир

стрельба

беларусь

узбекистан

омон

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Бойцы спецподразделений Узбекистана участвуют в турнире по стрельбе в Беларуси, сообщает БелТА.VI открытый турнир по практической (тактической) стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения ОМОН (в Узбекистане — мобильный отряд особого назначения, МООН) стартовал накануне в колледже МВД в Минском районе одноименной области.Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, демонстрирует высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе.По его словам, данный турнир — это не просто соревнования на меткость и скорость, а важное событие, укрепляющее доверие и взаимопонимание между народами и ведомствами.Кроме того, участники соревнований ознакомятся с достопримечательностями Беларуси, побывают на промышленных гигантах страны.

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турнир, стрельба, беларусь, узбекистан, омон